鼠運亨通烏山頭 　烏山頭水庫風景區遊客好去處

▲烏山頭水庫風景區規劃推出霜淇淋胖卡、和風炸物胖卡、綠青烏飲料胖卡、風味燒烤胖卡等多樣美食，過年期間將妝點整個烏山頭風景區，以新風貌來服務遊客。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

烏山頭水庫風景區為迎接庚子金鼠年，特別規劃「鼠運亨通烏山頭、金鼠迎新慶百年》活動，自大年初一1月25日起至29日連續5天，規劃適合全家一起出遊參加的活動，讓年節氣氛歡樂滿滿，提供遊客新春休閒好去處，一起體驗金鼠年節的氣氛。

新春活動包括有「大吉大利迎春市集」、「魔力胖卡市集」、「33藝農市集在虹橋」、「街頭藝人表演」、「太陽能觀光遊艇輕旅遊」、「遊園車一票到底逍遙遊」等活動。為了提供遊客美味傳統小吃，除了有「大吉大利迎春市集」，集結了六甲區、官田區等鄰近區域傳統美味佳餚外，風景區再精心規畫推出「魔力胖卡市集」，引入文青、用色大膽、特殊造型打造的行動餐車來服務遊客。

請繼續往下閱讀...

行動餐車又稱胖卡車，儼然已成當今流行的街頭產物。大街小巷、觀光地區、重要節慶都可見到胖卡車可愛且迷人的身影。本次風景區規劃推出霜淇淋胖卡、和風炸物胖卡、綠青烏飲料胖卡、風味燒烤胖卡等多樣美食，過年期間將妝點整個烏山頭風景區，風景區將呈現截然不同新風貌來服務遊客。

此外風景區與台南藝術大學攜手合作，過年期間特別引入南藝大「33藝農市集」資源，擺設「33藝農市集在虹橋」攤位，展示青年學子各式原創作品，提供迥然不同過年風貌，注入文青新氣息。過年期間來一趟烏山頭水庫風景區，提供全家人最佳遊憩場所，體驗幸福無所不在氛圍。

►超級經典商品