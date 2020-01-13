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黑鷹移柩、啟靈車隊路線公開　民眾可帶小國旗致敬罹難將士

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▲▼移疚路線圖。（圖／國防部提供）

▲移柩路線圖。（圖／國防部提供）

記者蔡文鈴／台北報導

2020年1月2日黑鷹墜機事件造成8名將士不幸殉職，為表彰參謀總長沈一鳴等8名罹難將士，國民黨於13日、14日規畫「移柩暨啟靈」，各致敬點設有專人引導，民眾可自發性參與致意，也可以攜帶小國旗共同參與，撫慰忠靈。

移柩車隊於13日下午5點，自三軍總醫院懷德廳出發，路線全長約13公里，採「慢速引導」，車速約於10-15公里，行經國防部、空軍司令部及海軍司令部等處，預訂1750時抵達空軍松山基地指揮部。

國防部表示，為配合移柩路線，以交通要道、捷運站及營區等處為重點，共設置捷運文德站及港墘站等19處（37點）致敬點，沿路並行經國防部、空軍及海軍司令部，最後抵達空軍松指部，民眾可攜帶小國旗共同參與。

移柩車隊行進路線，自三軍總醫院懷德廳出發→右轉成功路二段至三段→左轉文德路→內湖路一段→北安路→國防部(停留30秒)→空軍司令部→海軍司令部→中山北路→左轉民族東路→右轉復興北路→左轉民權東路→最後抵達空軍松指部。

另外，啟靈車隊自14日中午12點半開始，自空軍松指部出發，右轉民權東路四段→左轉敦化北路→右轉基隆路三段 →左轉辛亥路三段→最後右轉抵達第2殯儀館。全長約6.5公里，採「慢速引導」，控制車速於10-15公里，1230時自空軍松指部出發後，預訂1310時抵達台北市第二殯儀館。

至於沿途致敬點方面，從松指部、敦化北路及南京東路口等11處（22點）致敬點致敬點，沿路採單邊列隊，提供國軍官兵及國人緬懷殉職將士，各致敬點同樣設有專人引導，民眾可攜帶小國旗共同參與。

▲▼啟靈路線圖。（圖／國防部提供）

▲啟靈路線圖。（圖／國防部提供）

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