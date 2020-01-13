新世代母子手圈　 讓錯置人生憾事不再發生！

▲台南市大安婦幼醫院，為確保母嬰身分辨識不會錯置，導入新世代母子手圈與身分核對的系統,，為母子權益做嚴謹把關。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

電影情節中，因醫院錯抱孩子，從此兩個家庭走向不同人生的故事，台南市大安婦幼醫院意識到醫療技術之外，病人安全及權益更為重要，確保母嬰身分辨識不會有錯置是重要議題，因此導入了新世代母子手圈與身分核對的系統,，為母子做嚴謹把關。

大安婦幼醫院院長室胡妙吟主任指出，錯抱孩子在世界各地不斷地發生，像1953年日本東京墨田區某醫院同天出生的兩名男嬰因錯抱，之後60年兩人的生活判若雲泥，2萬多個日子之後查明了事實，卻挽回不了2萬多個日子的遺憾。1978年俄羅斯兩名女孩因為醫院護理人員的疏失，導致其中一個家庭夫妻互生猜忌，最後走向離婚，家庭破碎。在台灣於2019年6月份也傳出月子中心把A寶寶誤交給B媽媽哺餵母乳，發生了疏失糾紛。

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胡妙吟主任說，每個新到來生命都是父母親無可取代的寶貝，一個無心的疏失可能造成兩個家庭走向不幸與遺憾。在生育率逐年降低的台灣，大安婦幼醫院意識到醫療技術之外，病人安全及權益更為重要，為確保母嬰身分辨識不會有錯置是重要議題，因此導入新世代母子手圈與身分核對的系統，為媽媽及孩子們做嚴謹把關。

新世代母子手圈的腕帶為一式三條組合的特殊腕帶，準媽媽們到醫院報到待產時，醫院即為準媽媽們繫上腕帶，上印製有從醫院系統裡帶出待產媽媽的唯一識別碼，在產房分娩之後，醫護人員立即從媽媽手腕上分拆出寶寶用的兩條腕帶，分別繫上寶寶的手腕與腳踝，第一時間讓媽媽與寶寶的唯一識別緊密地繫在一起。其最大特點為「提升母親與嬰兒正確的辨識，降低醫療可預防之不良事件發生」。

媽媽到嬰兒室親餵母乳前、護理師瓶餵寶寶母乳前或是出院前，都以核對識別碼之方式，確保嬰兒身分無誤，如此新生兒爸媽能安心，同時也能減輕工作繁重護理人員的心理負擔。

新世代母子手圈腕帶為了新生兒使用而設計，因此基材的選用上柔軟不傷肌膚。腕帶扣環是可調整，配合寶寶出生後體型的變化做調整，材質可抑制細菌的增生，保護抵抗力較弱的嬰幼兒，且優異透氣設計、不脫落的轉印設計，讓媽媽與寶寶配帶著入浴也沒有問題，新世代母子手圈能有效預防不可預期的管理上疏失，提供母嬰辨識正確與安全性，讓醫院及家長都安心。

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