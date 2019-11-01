男心情低落欲尋短　新化警急尋獲阻憾事

▲台南市警新化分局積極尋獲王姓男子，避免憾事發生。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警新化分局山上分駐所，10月31日凌晨1時許，接獲民眾報案，一名王姓男子家屬指稱王男因與前妻爭吵心情低落，並在臉書上留言欲服安眠藥自殺，警方立即透過手機定位系統及路口監視器沿路找尋，發現他出現在台南市新化區超商前，警方接力巡邏協尋，終於找到王男，避免憾事發生。

山上分駐所警方31日獲報案，王男因與前妻爭吵，在臉書上留言欲服安眠藥輕生後，隨即開車外出不知去向，家屬也聯繫不上。警方透過定位系統發現王男手機位址，出現在台南市新化區，山上分駐所所長黃志成立即調閱路口監視器，發現王男座車曾出現在新化區永新路與台39線路口，黃所長隨即趕至該路段找尋該車輛，並通報轄區唪口派出所線上巡邏警員林于勝、鄭敏弘協尋，終於在新化區中山路興南客運前發現王男座車。

王男正神情落寞、茫然無神地站在超商前，經警方確認就是緊急協尋的王男後，先將他帶回派出所休息，期間員警不斷安撫王男情緒，並苦口婆心開導、勸戒其不應放棄寶貴生命，同時立即通知家屬，家屬接獲警員通報後情緒激動，頻頻感謝員警在短時間即能尋獲王男，讓焦急的家屬得以放心，也避免一場憾事發生。

新化分局呼籲，「珍惜生命，自殺不能解決問題」，自殺將造成不能挽回的遺憾、留給親友極大的傷痛，為此衛生福利部，設有全年無休的自殺防治守護者專線0800-788-995，提供心理諮詢服務。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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