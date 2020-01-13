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影／工廠管道漏氣！女職員上前「開閃光燈拍照」當場炸死...恐怖過程全錄下

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▲▼工廠管道漏氣，女職員上前開閃光燈拍照被炸死。（圖／翻攝自青蜂俠）

▲工廠管道漏氣，女職員上前開閃光燈拍照被炸死。（圖／翻攝自青蜂俠）

記者鄭思楠／綜合報導

四川省攀枝花市一間鋼鐵冶煉廠日前驚傳一起恐怖意外，該廠上週二（7日）深夜發生氧氣液化器洩漏，一名女職員發現後打算用手機拍照留存，再上報維修，不料下秒突然爆炸，她被瞬間炸死，慘死過程全被監視器拍下，令人心驚。

綜合陸媒報導，當時，這位女職員在半夜巡檢時發現氧氣液化氣洩露，隨後就走上前去，拿出手機想拍照報修，沒想到下秒就因閃光燈引發爆炸。

專家指，在充滿可燃氣體的環境中，一絲電火花能夠引燃並導致爆炸；因此置身氣體洩漏的環境中，千萬不能點起明火、開關燈、使用手機，甚至要提防衣服和金屬摩擦產生靜電。

▲▼工廠管道漏氣，女職員上前開閃光燈拍照被炸死。（圖／翻攝自青蜂俠）

▲恐怖瞬間全部錄下。（圖／翻攝自青蜂俠）

網友看後紛紛譴責，該工廠的安全教育和規章制度太有問題，「我們化工廠不讓帶手機進入現場的，只能在操作室使用個人手機，外出每個人配發了化工專用防爆手機，和磚頭一樣重，但是安全，還能及時上傳圖片和故障隱患；講道理，真的膽子大，安全教育和安全員水準極差。」

還有網友科普，「事故是有等級的，重工業涉及到危險品洩露是很嚴重的事故；正確的流程是在安全距離外上報，然後控制端切斷洩露的部分系統，或者讓這個區域系統從系統內解離，隨後再由專業搶險人員與設備進場，而且手機是不能帶入氧、氫、氨等氣體製備站的。」

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