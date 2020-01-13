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柯文哲2024大預言！他能驚險勝出關鍵　罷韓？「民進黨不一定會打死他」

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圖、文／鏡週刊

2020國會版圖大洗牌！台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨，成功擠下二度叩關立院的時代力量，以158萬張政黨票拿下5席立委，躍居國會第三大黨。開票夜，柯文哲第一時間接受本刊採訪，暢談民眾黨進軍國會的目標，對於民眾黨跨過政黨票門檻，確定拿下2024年總統大選門票，他也吐露心聲。

從2014年首征市長與綠結盟，到2018年「白綠分手」，柯文哲說，民眾黨支持者這次的確大多投給蔡英文，但前年市長選舉，他在藍綠夾殺下仍突圍，推測2024的總統大選也會如此，「過程很驚險，可能勝、也可能敗」。

柯文哲接受本刊採訪，拿出紙筆又畫又摺，批評位於統獨軸線兩端的藍綠兩黨其實一丘之貉。

從政以來一直主打「不分藍綠」口號的柯文哲分析，在藍綠夾殺下，參選總統險勝、險敗的關鍵在於，「藍綠不是一直鐵板一塊」，這次選後兩邊也會重整，國民黨有主席之爭，民進黨內也可能重整，像是新系、非新系怎麼打？小英要不要擺脫新潮流？又如何擺平「大太子」賴清德、「二太子」鄭文燦的矛盾？

成立5個月的台灣民眾黨拒當側翼，靠著黨主席柯文哲的光環拿下5席立委，坐上第3大黨寶座。

這次大選，總統蔡英文順利連任，大贏國民黨對手韓國瑜，柯文哲解讀，「亡國感的威脅很大」，但從政黨票的結果看，不喜歡藍綠的人的確還很大一塊，這次很多人投給小英是含淚投票，「今天投給小英，是第二名考得比你差，韓國瑜大家投不下去」。

民眾黨成功進軍國會，柯文哲（中）確定已拿到2024門票，他對本刊透露，已著手覓才，2022地方選舉要「遍地開花」。（翻攝自柯粉俱樂部臉書）

對於選後可能啟動的「罷韓」，民進黨對罷韓的態度也要再觀察，「不一定會打死他」，他舉例，就像有個笑話，前方200公尺有敵軍的狙擊兵，新兵疑惑槍法不太好為何不把它幹掉，老兵告訴他說，「換一個槍法比較好的會更麻煩」，因此，民進黨有可能會留著一個槍法差的韓國瑜，慢慢折磨他，但罷韓不用力，代表打柯會更用力，等到「黑韓產業鏈」轉成「黑柯產業鏈」的時候，「怎麼辦？我好害怕！」註：各政黨得票數除以總得票數；第3勢力指扣除國、民2黨的小黨合計。數字統計到小數點第一位，餘為無條件捨去。 資料來源：中選會

柯文哲也認為，韓國瑜擅長反向操作、以戰養戰，雖有罷韓案，但說不定會他還是會跑去選黨主席。


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