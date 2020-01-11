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社會 社會焦點 保障人權

瀕臨絕種赤蠵龜身體腐敗死亡多時　漢寶濕地就地掩埋

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記者唐詠絮／彰化報導

海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所指出，10日中午，所長率員於漢寶濕地（南海尾段）執行灘岸巡邏時，發現1隻死亡多時身體已經腐敗的赤蠵龜，隨即圍起封鎖線，聯繫彰化縣政府農業處協處，第三岸巡隊呼籲民眾勿隨意棄置垃圾，危害海洋生態。

▲彰化安檢所在漢寶海域發現一隻死亡多時的赤蠵龜。（圖／海巡署第3岸巡隊提供）

▲彰化安檢所在漢寶海域發現一隻死亡多時的赤蠵龜。（圖／海巡署中部分署第3岸巡隊提供）

▲彰化安檢所在漢寶海域發現一隻死亡多時的赤蠵龜。（圖／海巡署第3岸巡隊提供）

▲彰化安檢所在漢寶海域發現一隻死亡多時的赤蠵龜。（圖／海巡署中部分署第3岸巡隊提供）

該隻死亡海龜發現地點位於彰化著名景點漢寶濕地，因彰化海域鮮少發現海龜死亡事件，安檢所立即在現場拉起封鎖線，並對龜體外部予以檢視，無發現明顯外傷。經測量該海龜體長約120公分、寬約9指出0公分，後續聯繫彰化縣政府農業處並提供海龜照片供辨識，確認品種為瀕危赤蠵龜，考量龜體已嚴重腐敗，就地實施掩埋。

第三岸巡隊指出，彰化海域上起赤蠵龜擱淺死亡案例為2017年3月於芳苑海濱發現，疑似誤食海洋垃圾致死，第三岸巡隊呼籲民眾勿隨意棄置垃圾，危害海洋生態。

▲彰化安檢所在漢寶海域發現一隻死亡多時的赤蠵龜。（圖／海巡署第3岸巡隊提供）

▲彰化安檢所在漢寶海域發現一隻死亡多時的赤蠵龜。（圖／海巡署中部分署第3岸巡隊提供）

海巡署中部分署第三岸巡隊提醒民眾，若是在岸際發現鯨豚或海龜等其他海洋生物有受傷需救護情事，請立即撥打118海巡報案專線，本署將立即派員馳赴救援，以共同維護海洋生態。

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