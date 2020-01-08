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社會 社會焦點 保障人權

價值720萬「黃金齒輪」闖關　外層鍍銀偽裝還是栽了

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記者郭世賢／基隆報導

海巡署基隆查緝隊接獲情資，得知北部地區不法業者企圖走私黃金至香港地區進行洗錢犯罪，協同財政部政風處、關務署臺北關、關務署臺北關政風室等單位組成專案小組，經多日前往桃園國際機場出境大廳埋伏，於8日上午6時許在第二航廈出境大廳，發現涉案莊姓女子夾帶黃金齒輪試圖闖關，出境時在機場遭當場查獲，4只黃金齒輪（共4.785公斤），黃金市價約720萬元。

▲ 720萬黃金變齒輪蒙混通關 海巡基隆查緝隊即刻攔下。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 720萬黃金變齒輪蒙混通關，海巡基隆查緝隊即刻攔下。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆查緝隊表示，新北市一名莊姓女子為了逃避X光機識別及人工查驗，刻意將黃金熔解壓模為齒輪，並在外層鍍銀偽裝，當行李經過X光機時，螢幕上則呈現齒輪形狀後通關。查緝人員抵達現場時，莊女已將裝有4只黃金齒輪的行李進行託運，隨即當場查獲。

莊女到案後供稱，因為父母之前開設銀樓留下一些黃金，由於香港黃金收購價格比台灣好，才會將黃金鑄成齒輪試圖闖關。海巡基隆查緝隊則依違反洗錢防制法將莊女函送財政部關務署臺北關逕行裁處。

基隆查緝隊呼籲，走私黃金影響國內市場經濟及國家聲譽，將持續結合檢、警、調、海關及地方政府等單位，全力執行相關不法查緝工作，民眾如發現不法，隨時利用「118」海巡服務專線，檢舉不法活動，共同維護社會治安。

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