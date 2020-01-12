　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

賀林國慶當選嘉義縣民！小商人當晚兌現祭品文　豪發150片雞排…12日再加碼

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

▲小商人發祭品文，兌現承諾發雞排。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

網搜小組／鄺郁庭報導

網路名人「小商人」在2020立委選舉中力挺前嘉義縣長陳明文，11日他在粉絲專頁PO出祭品文，「如果陳明文只要贏，讓國慶兄高票當選嘉義縣民」，他就在嘉義發雞排。隨著大選開票結果明朗化，他馬上在晚間9點30兌現，掃到150份要發。沒想到朝聖人潮比想像熱烈，他便決定加碼隔天再發，大方回饋嘉義人。

小商人經常在PTT和臉書粉絲專頁「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」分享嘉義政壇的生態和八卦。11日下午4點開票結果陸續出爐，他6點28分他在臉書急貼祭品文，「看了真火大，陳明文沒贏10000我沒贏錢算了。如果陳明文只要贏，讓國慶兄高票當選嘉義縣民，我等等確定結果，就在嘉義發雞排」，還要民眾不要問他有幾片，他會問嘉義的雞排店能給他多少片雞排。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

▲網友拿到雞排，開心留言感謝小商人。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

晚間7點多，陳明文順利自行宣布當選，小商人7點48分馬上貼文兌現承諾，「等等9：30，中央噴水池發雞排，我找了一下。一家店最多剩下30個，我能掃了都掃了。發150份，恭喜林國慶當選嘉義縣民。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

▲小商人發雞排吸人潮。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

結果9點42分他又發文，說隔天會加碼，因為有人傳給他大批等領雞排的朝聖人龍，讓小商人直呼，「剛剛有人傳照片，X的那麼挺，X！明天不加碼說不過去。輸人不輸陣啦！」還在留言處笑呼，「都恭賀國慶兄的公子榮任政協，如果國慶兄高票當選縣民沒有加碼，怎麼對得起嘉義人。不能漏氣，明天多點時間準備，繼續加碼！」

►偷偷分享少女秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
男濃霧中獨留機車跳「陽明山馬槽橋」亡！遺體待運上橋..家屬焦
奪5席成第三大黨！他好奇民眾黨「有150萬票實力？」　長文分
雞排妹嗆柯「沒LP」害洪慈庸落選　他數據打臉：台派有很多背骨
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

跟著人群走錯投票所！獨居爺「以前有老婆陪走」超無助　好心哥鼻酸伸援手

賀林國慶當選嘉義縣民！小商人當晚兌現祭品文　豪發150片雞排…12日再加碼

館長看開票沒預期爽！嘆「居住、司法、體改」至2024也不變：會再賣芒果乾

台中海天橋絕美星空隧道成約會新景點　民眾大讚：如夢幻場景

教師喊108課綱沒準備好…教團籲蔡政府檢討「落實教育公平正義」

foodpanda罷工！砍薪30％每月少賺1萬 外送員超不爽：送餐還倒虧

快訊／強度升級冷氣團越晚越凍　最冷時段「2地區」探10°C、高山可能下雪

高公局示警：春節國5必塞爆！北宜35分鐘→2小時　最塞地雷時段出爐

台灣燈會亮點！副燈「爵士好鼠喜迎親」最應景　搭皮影戲演出吸睛

都市種菜拈花超簡單！專家揭利用屋頂「選對作物」秘訣

韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

詹惟中56歲當首投族很抱歉　「我對台灣沒有盡到更多責任」

民眾黨進國會！破158萬票奪下5席　柯：目標為第一大黨「2022是關鍵」

老闆車上發現韓幣一千萬嚇壞員工　他謹慎想報警...是年終開心滾地

韓國瑜現身投票所「韓冰在後」　民眾簇擁場面一度混亂

跟著人群走錯投票所！獨居爺「以前有老婆陪走」超無助　好心哥鼻酸伸援手

賀林國慶當選嘉義縣民！小商人當晚兌現祭品文　豪發150片雞排…12日再加碼

館長看開票沒預期爽！嘆「居住、司法、體改」至2024也不變：會再賣芒果乾

台中海天橋絕美星空隧道成約會新景點　民眾大讚：如夢幻場景

教師喊108課綱沒準備好…教團籲蔡政府檢討「落實教育公平正義」

foodpanda罷工！砍薪30％每月少賺1萬 外送員超不爽：送餐還倒虧

快訊／強度升級冷氣團越晚越凍　最冷時段「2地區」探10°C、高山可能下雪

高公局示警：春節國5必塞爆！北宜35分鐘→2小時　最塞地雷時段出爐

台灣燈會亮點！副燈「爵士好鼠喜迎親」最應景　搭皮影戲演出吸睛

都市種菜拈花超簡單！專家揭利用屋頂「選對作物」秘訣

他被太太戴綠帽「跟我的教授跑了」　名媛心疼墜情網..死對頭突來電：妳是小四！

ET民調／選前預測返鄉意願84.3%　結果證明1446萬人投票8年最高

跟著人群走錯投票所！獨居爺「以前有老婆陪走」超無助　好心哥鼻酸伸援手

韓國瑜輸了「蔡阿嘎韓粉片」被酸：嘲諷輸家不厚道！　鄉民一面倒：剛好而已

濃霧中獨留機車...他跳下「陽明山馬槽橋」亡！遺體待運上橋　家屬焦急等待

甲子園投手一週限500球　筒香嘉智提出個人見解

2019滬台十大交流新聞出爐　長三角活動、雙城論壇領銜

陳歐珀12日展開感恩謝票　支持游錫堃擔任立法院長

還有下一款旗艦機？HTC無預警關閉鐵粉論壇「HTC Elevate」

「只站路口拉提琴」拿下2.4萬票！蔣月惠第3高票落選：4年後再戰

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

生活熱門新聞

強度升級大陸冷氣團！最冷時段曝

血癌勇士「林北癌症末期都要投票」　投票日上午病逝

李富城不做氣象　嘆是年輕人天下

2縣市大雨特報…越晚越濕冷探12度　彭啟明：下波更強

2班機取消　趕投票旅客被安排「選後才回台」

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

熊貓外送員罷工！砍薪30%...怒「貼錢送餐」

一張圖看2波降溫　探12°C逼近冷氣團

他讓ATM「自動回收現金」：戶頭悲劇了

議員當婚宴蟑螂！包2000帶7人來吃

賀林國慶當選縣民！小商人豪發150片雞排

投票完晚上變天！明起低溫探14度

渾圓豐滿的極品正妹！背斜肩包「戰力+1萬」

更多熱門

相關新聞

羅文嘉：人民只會給一次這樣的機會

羅文嘉：人民只會給一次這樣的機會

民進黨在2020總統、立委大選拿下雙贏，外界認為黨主席卓榮泰與黨秘書長羅文嘉是促成勝選的關鍵角色。對於這次的大選結果，羅文嘉12日凌晨在臉書PO文感謝支持者以及幹部們的力挺，同時也不忘提醒大家要把握這次機會，一旦任意糟蹋、濫用，下次就沒有機會了。

最終下架了民進黨　黃啓嘉雖敗猶榮

最終下架了民進黨　黃啓嘉雖敗猶榮

說好的「變裝謝票」呢？　網友催賴品妤兌現祭品文

說好的「變裝謝票」呢？　網友催賴品妤兌現祭品文

深耕花蓮10年仍落敗　蕭美琴：栽培青年從政者

深耕花蓮10年仍落敗　蕭美琴：栽培青年從政者

韓國瑜新北慘輸43萬　侯友宜：更該捲起袖子賣力做事

韓國瑜新北慘輸43萬　侯友宜：更該捲起袖子賣力做事

關鍵字：

2020大選2020嘉義市立委陳明文林國慶小商人雞排祭品文

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

韓粉不哭！移民中國大陸方案曝光

英粉怒發文後悔投票　秒遭洗版爽翻

韓回高雄！再碰黨務　恐成第一個罷免市長

難接受韓國瑜落敗！張琍敏PO照質疑：蔡英文得票率怎麼來

市長回來！罷韓團體嗆爆「自行請辭」

NHK、CNN、BBC「中國放送台播台灣大選」　蔡英文勝選秒斷訊

高雄人拚了！投票率77.44％成「六都冠軍」

即／男「陽明山馬槽橋上」一躍而下當場慘死

蔡英文「八字箴言」　國台辦回應

韓國瑜敗選...主播突破原因「錯在這群人」

現任立委落馬13人名單！招牌老將全滅

503字罵爆蔡英文　邱毅：台灣政治不能碰了！我還是安靜終老

選戰慘敗　他：國民黨其實選得好

震撼彈　陳水扁宣布退出政壇

名模為30杯飲料和伊林撕破臉！

更多

最夯影音

更多
韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任

韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任
試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面