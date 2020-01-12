賀林國慶當選嘉義縣民！小商人當晚兌現祭品文　豪發150片雞排…12日再加碼

▲小商人發祭品文，兌現承諾發雞排。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

網搜小組／鄺郁庭報導

網路名人「小商人」在2020立委選舉中力挺前嘉義縣長陳明文，11日他在粉絲專頁PO出祭品文，「如果陳明文只要贏，讓國慶兄高票當選嘉義縣民」，他就在嘉義發雞排。隨著大選開票結果明朗化，他馬上在晚間9點30兌現，掃到150份要發。沒想到朝聖人潮比想像熱烈，他便決定加碼隔天再發，大方回饋嘉義人。

小商人經常在PTT和臉書粉絲專頁「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」分享嘉義政壇的生態和八卦。11日下午4點開票結果陸續出爐，他6點28分他在臉書急貼祭品文，「看了真火大，陳明文沒贏10000我沒贏錢算了。如果陳明文只要贏，讓國慶兄高票當選嘉義縣民，我等等確定結果，就在嘉義發雞排」，還要民眾不要問他有幾片，他會問嘉義的雞排店能給他多少片雞排。

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▲網友拿到雞排，開心留言感謝小商人。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

晚間7點多，陳明文順利自行宣布當選，小商人7點48分馬上貼文兌現承諾，「等等9：30，中央噴水池發雞排，我找了一下。一家店最多剩下30個，我能掃了都掃了。發150份，恭喜林國慶當選嘉義縣民。」

▲小商人發雞排吸人潮。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

結果9點42分他又發文，說隔天會加碼，因為有人傳給他大批等領雞排的朝聖人龍，讓小商人直呼，「剛剛有人傳照片，X的那麼挺，X！明天不加碼說不過去。輸人不輸陣啦！」還在留言處笑呼，「都恭賀國慶兄的公子榮任政協，如果國慶兄高票當選縣民沒有加碼，怎麼對得起嘉義人。不能漏氣，明天多點時間準備，繼續加碼！」

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