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藍營大敗「黨扯後腿」　賴岳謙：國民黨立委都倒楣鬼！

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▲韓國瑜總統敗選，發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜赴競選總部發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）

記者李依融／綜合報導

2020總統大選結果大勢底定，民進黨候選人蔡英文大勝國民黨對手韓國瑜，政治評論家賴岳謙預計韓國瑜會輸50萬票，實際卻差距超過200萬票，「真的是出乎預料」。他直言，年輕人踴躍投票對韓國瑜來說是個很大的劣勢，而真正扯後腿的實際是國民黨，「內鬥讓年輕人討厭國民黨，讓形象好的立委也落選，國民黨的立委候選人都是倒楣鬼。」

賴岳謙在《中天新聞》開票節目中表示，年輕人投票率高對民主發展是好事，但是對韓國瑜的選情卻很不妙。他提到，韓國瑜在2018九合一選舉時大獲全勝，是因為婉拒很多國民黨大老站台，「很多人覺得他是國民黨中的清流，也攏絡的中間選民，但是選總統他回歸黨部，染上國民黨的色彩，給選民的距離感就出現了。」

▲▼國民黨高雄市長當選人韓國瑜致詞向支持者道謝。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜2018年當選高雄市長，當時「清流」的形象深獲選民支持。（圖／記者林敬旻攝）

賴岳謙坦言，韓國瑜在選前之夜前一天的凱道大集結相當壯觀，「正所謂一刀兩刃，一方面激起韓軍勢力，一方面也激起年輕人的危機感，所以許多年輕人擠台鐵、搭高鐵，甚至從海外飛回來也要投票，然而在20歲到40歲約600萬選民之間，蔡英文居於很強勢的地位。」

賴岳謙直指，「國民黨的立委候選人都是倒楣鬼，受無妄之災！」他提到，包括柯志恩、李彥秀、李永萍等形象都很好，作戰能力也很強，卻都和對手以些微差距落敗，因為黨而受傷，「過了今晚之後回頭一想，蔡英文執政4年生活越來越糟沒有更好，可是為什麼在野黨挑戰執政黨會輸得這麼慘？連立委都沒有斬獲！」他認為在野黨明明是監督的強大力量，卻被黨拖累，「國民黨應該要全面改組，痛定思痛。」

▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」,國民黨新北市立委候選人柯志恩。（圖／記者李毓康攝）

▲▼國民黨形象良好的立委意外落選，賴岳謙認為是被黨拖累。（上圖／記者李毓康攝，下圖／記者林敬旻攝）

▲李彥秀港湖大團結造勢致詞。（圖／記者林敬旻攝）

賴岳謙指出，國民黨應該檢討為什麼在野4年沒有贏得人民信任，「為什麼在執政黨這麼糟的情況下，民眾不相信國民黨？國民黨自我批評的力道要夠才有機會，如果再講一些話圓過去，那就無可救藥，我們只好看著這個黨消失，這是非常讓人沉痛的事情。」

▼藍營大敗吳敦義辭黨主席，支持者高喊韓國瑜擔任黨主席。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼2020國民黨開票之夜,民眾高喊韓國瑜擔任黨主席。（圖／記者謝盛帆攝）

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