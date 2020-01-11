台南立委／綠營通殺藍營　市議員林燕祝不敵林宜瑾

▲台南市立委選舉綠營全勝，林宜瑾勝出當選立委。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立委第4選區為第10屆立委新增的選區，雖是6人爭霸，但焦點仍集中在林宜瑾、林燕祝藍綠雙姝對決上，雙方捉對廝殺纏鬥不休，戰況一直膠著，如今結果曉，林宜瑾勝出，林燕祝飲恨。

台南市第4選區（永康、新市、新化區）是因應永康區等行政區人口成長而增設，是台南此次立委選戰，唯一沒有現任立委尋求連任的選區，民進黨、國民黨都想搶下這關鍵一席，不約而同派出基層實力深厚的市議員林宜瑾、林燕祝對決，成為選戰焦點。

原屬第2選區的新化是山區最大票倉，此次併入第4選區，以往民進黨候選人得數票都勝過藍營，但今年初的立委補選，國民黨謝龍介在「韓流」氣勢逆轉下，在新化票數小贏民進黨郭國文，而市議員林燕祝雖是永康區議員，但是新化在地出身，令林宜瑾備感壓力。

▲林燕祝在台南市第4選區立委選舉敗北。

藍綠雙姝曾在永康區市議員選舉3度交手，前2次林宜瑾得票數都勝林燕祝，但2018年市議員選舉中，林燕祝以1萬9千6百多票奪下永康第一高票，林宜瑾則獲1萬2百多票，相差9千多票，不過立委選舉與市議員選舉的性質規模不同，4選區的新市區，基本盤仍是綠大於藍，所以綠營在第4選區整體優勢是大於藍軍。

林宜瑾、林燕祝都非政治世家出身，林宜瑾議員出身自野百合學運世代，議員資歷累積已達6屆，在地深耕20多年，屬賴清德子弟兵，長期關注地方交通建設等議題，累積深厚基層實力；林燕祝任議員則是3屆，相對資淺，但長期關注地方親子及教育議題，又以積極為民服務深受好評，才能在這屆市議員選舉獲得選民青睞，奪得永康區第1高票。

由於4選區態勢一直以來仍是國民黨林燕祝、民進黨林宜瑾「2個女人的戰爭」，2人都是現任台南市議員，論基層實力、能力、好評度，兩人伯仲之間，所以競爭十分激烈，林宜瑾有民進黨全黨傾力支持，林燕祝相較「後台」較弱，但憑不屈不撓的靭性，選戰打到現在，纏鬥不休。

林宜瑾除打經濟牌，針對產業經濟發展、台南重大建設、守護台灣及主權等競選主軸加強論述外，同時密集掃街拜票，積極把握和選民互動的機會。但對林燕祝攻勢火力也從不放鬆，配合民進黨選舉主軸「愛台灣護主權」、「今日香港明日台灣」，在選前階段持續以林燕祝前往中國大陸參訪的議題狂攻猛打，讓林燕祝氣得跳腳稱被「抹紅」，逼得向林宜瑾提告「以訟止謗」，顯示林宜瑾競選攻勢十分凌厲。

林燕祝以「喚藍一新」為競選主軸，並針對親子、孩童從小到大的照顧提出政策，希望能呼喚人民、喚起藍軍的支持者出來投票，林燕祝相較於林宜瑾雖缺乏執政優勢及國民黨的奥援，且韓國瑜的韓流效應並沒有在台南明顯發酵，國民黨「母雞帶小雞」效果不明顯，讓林燕祝吃足苦頭，幸好在前總統馬英九多次專程南下力挺造勢，加上網路創意宣傳，持續在路口、市場拜票，爭取每位民眾支持，聲勢持續上漲。

如今選舉結果揭曉，韓國瑜在台南大敗，連帶藍營台南選情受到衝擊，林宜瑾大贏林燕祝，打出一場漂亮的選戰。