台南立委／林俊憲尋求連任遇強手　綠營選戰策略正確成功勝出

▲台南市第5選區民進黨立委林俊憲成功連任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第5選區有6人參選，但焦點一直集中在尋求連任的民進黨立委林俊憲及國民黨市議員蔡淑惠2人身上，林俊憲雖有現任優勢，更是賴清德子弟兵，但國民黨徵召的蔡淑惠，自從參選即以林為目標，從各種議題對林窮追猛打炮火四散，加上蔡在南區基層實力雄厚，令林俊憲選得不輕鬆，最後在全黨團結成功連任。

第5選區有國民黨蔡淑惠、無黨籍林義豐、民進黨林俊憲、無黨籍陳致曉、安定力量李伯利、無黨籍吳炳輝等6人參選，其中林俊憲現任台南市立委，林俊憲是民進黨副總統候選人賴清德的子弟兵，2010年為了輔選賴清德競選升格直轄市後的第1屆台南市長，放棄市議員連任，賴清德當選台南市長後，他堅持不進入市府擔任副市長，決定參選立委，可惜在民進黨黨內立委初選敗給當時前台南市長許添財。

林俊憲後來擔任民進黨發言人，2012年輔選蔡英文首次競選總統，2014年再次出任賴清德競選連任台南市長的執行總幹事，從政歷練完整，參選第9屆2016年立委選戰，林俊憲進軍國會終如願以償。林俊憲這次除以國會第1名立委之姿，訴之於選戰，也獲得賴清德全力加持，可說是實力雄厚，原本選情最被看好。

第5選區以選民結構而言，具文教色彩的東區，過去基本盤原本是藍大於綠，直到2010年市長選舉，賴清德在東區得票數終於小勝國民黨郭添財；2016年立委選戰，林俊憲持續在東區領先，但這屆市長選舉，國民黨再東區得票領先民進黨。

藍綠得票在東區互有消長情形下，因第10屆立委選戰，選區劃分將東區一分為二，東區東側29里劃入第6選區，東區其他16里劃入第五選區，選票如何移動，變成除候選人之外，牽動選戰變化的變數。不過，中西、安平與南區基本盤是綠略大於藍，且林俊憲過去是出身中西區的市議員，這是林俊憲另一優勢。

▲國民黨徵召的台南市議員蔡淑惠，挑戰林俊憲失利。

蔡淑惠則是台南市議會第1、2屆議員、台南市議會第13、14、15、16屆議員，目前是台南市第3屆現任市議員，從基層幹起，前後擁有8屆議員的從政資歷，在台南市南區幾乎無人不曉，她生根地方、苦心經營，口碑佳，其基層實力非常紮實，對爭取連任勢在必得的林俊憲構成很大威脅。但蔡淑惠受徵召參選起步晚，且在國民黨徵召參選立委過程中，受到黨內南區、安平區市議員林美燕、盧崑福質疑，但到選戰最後關頭，蔡淑惠成功整合黨內團結，盧、林2人加入助選行列，讓國民黨在5選區能集中火力放手一搏。

陳致曉教授參選以來鎖定林俊憲，對林俊憲提出7個公眾議題，質疑林俊憲在立法院的作為，主張台商與華為合作、惡修 勞基法、戒嚴集會遊行法、擺爛礦業法、 強闖前瞻特別預算，他對台南諸多問題的護衛， 包含低薪高房價、 空污、毒爐渣、炒房炒地捷運、 南鐵東移等等，指控林是財團利益的立委！陳以政策問題掀起話題，令林俊憲頗為困擾，林採冷處理方式不回應，此舉的確讓陳的火力難以發揮。

但蔡淑惠猛批林俊憲掛出「向中國說不！不要讓香港對我們失望」看板，卻曾在4年前提出「強化台灣企業與華為合作」主張；毒品零容忍一「克」都不能留，民進黨立委卻同意在校園內持5克毒品不用負刑責？網路家庭董事長詹宏志曾控郵局招租案有「政治蟑螂」，公開點名林俊憲喬事，若非事實為何不敢提告？希望大家集中選票，下架支持同婚、反滲透法、毒品除罪化的立委。逼得林俊不得不大動作回擊「完全不是事實！別只靠胡說八道汙衊對手」。

儘管選情被看好，但林俊憲認為第5選區因重新劃分選區的變動，對每位候選人都是新挑戰，自己雖有現任的少許優勢，但畢竟主要對手是7連霸的資深議員，基層實力不可小覷；加上其他候選人搶攻，他絲毫不敢輕忽。他認為民進黨「蔡賴配」整合完成，展現團結一致的氣勢，對於拉抬立委選情有明顯的「母雞效應」，他深信自己在立委任期為地方爭取建設，及國會優秀表現的評鑑，最終會獲得選民投票支持。

蔡淑惠則認為，5選區各候選人都是衝著換黨換人做做看而來，顯示地方對現況及民進黨極度不滿，對手靠特定媒體、名嘴印象及賴清德光環參選，她則是歷任7屆市議員經歷，一步一腳印累積選民服務的紮實基礎與信任，加上提出的政見願景來爭取選民認同，相信選民會做最好的抉擇，讓好人出頭、翻轉新局。

選戰結果出爐，林俊憲在強敵夾殺之下，擊敗蔡淑惠連任立委成功，台南市立委6席全壘打，顯示台南果如賴清德所言，是民主聖地，也的確發揮綠營以往在台南均能勝選的光榮傳統。