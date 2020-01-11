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澳洲野火燒到失控…上萬民眾憤怒「還繼續火力發電」　要求總理下台

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▲澳洲野火讓上萬民眾上街抗議。（圖／路透社）

▲澳洲野火讓上萬民眾上街抗議。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

澳洲野火進入「失控」狀態，自去年底開始延燒，至今造成26人死亡、超過2000棟房屋被毀、袋鼠與無尾熊面臨生存危機，10日澳洲各地開始出現上萬民眾抗議，要求政府處理全球暖化問題，其中最重要的是減少化石燃料使用量。

根據《TRTworld》報導，這波澳洲野火的災難，就連當地人都認為是史上最恐怖天災，不僅上千人流離失所、生態受到嚴重的浩劫，甚至動用上千名消防人員、單位都無法得到有效的控制。其中抗議民眾歐德洛德（Monty Oldroyd）表示，「因為我們沒有採取行動，才造成這些人命損失，這次破壞情況相當嚴重，有許多住在災區的親友，房屋受到威脅甚至被燒毀，生活、工作都受到嚴重的影響」。

▲澳洲野火讓上萬民眾上街抗議。（圖／路透社）

▲民眾對於莫里森處理野火態度相當不滿。

近日，澳洲民眾對於野火爆發開始追溯原因，並思考。有些人認為總理莫里森（Scott Morrison）並未採取行動對抗氣候變遷，甚至還支持造成全球暖化的煤礦業，澳洲更是大量採用「火力發電」。

抗議者在現場高舉「改變政治，不要氣候變遷」、「相信科學」要求莫里森下台負責。據悉，2019年澳洲經歷了史上最乾燥炎熱的一年，12月甚至出現41.9度高溫，乾季拉長加上氣候變遷，導致野火開始失控蔓延，同時專家也警告，這樣大規模的野火將會越來越頻繁、且難以控制。

澳洲人均溫室氣溫排放量相當高，其最大原因在使用火力發電。然而莫里森在野火蔓延後並未有正面回應，甚至表示，「人們不該將叢林大火跟澳洲減碳混為一談，更不希望因此破壞經濟與國家目標，因為這並不會改變已經發生大火的事實」。

一名參與抗議的老師拉維爾（Denise Lavell）表示，「我們的國家正在燃燒，我們的地球正在死亡，所以必須站出來解決」。

▲▼ 澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／路透）

▲莫里森認為，野火與碳排放不該混為一談。

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