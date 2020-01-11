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苗栗少女遭逼睡陽台、用尿壺　弟卻能睡冷氣房　爸媽離譜原因曝光

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（圖／pixabay）

圖文／CTWANT

「重男輕女」的觀念在過去較為常見，但在這個進步的時代，仍有父母被這個觀念深深影響，並對孩子有差別待遇。一名住在苗栗的16歲女子，因穿的衣服與她的年齡非常不符，經詢問後才得知原來少女都是穿媽媽的衣服，且她的遭遇令人聽了相當心疼！

退休警官高仁和在節目《震震有詞》提到，過去他待在少年警察隊時，曾遇過一對父母重男輕女的觀念非常嚴重的案例，一名16歲少女就讀高職，但她的穿著與年齡非常不符，原來她穿的上衣、裙子，甚至到內褲，全都是「媽媽」的，且她從小到大從沒有過「新的東西」，不過她的弟弟就完全不同了，全身都穿戴名牌，且相較於少女國中畢業就被要求念高職出去工作，弟弟卻能讀學費較貴的私校。

這樣的差別待遇讓少女外公都看不下去，於是在學校附近幫少女租了一間房，且每個月給她7千元的生活費，沒想到少女父親得知後震怒，跑到學校向教官說女兒被外公拐走，且還威脅「不能讓我女兒住外面，學校內的東西還要有我的簽名才算數」，校方察覺情況不對，便到少女家中詢問母親。

請繼續往下閱讀...

沒想到少女的母親居然和父親站在同一陣線，表示女兒經常撒謊且叛逆，不僅會偷爸爸的錢、還會出手打弟弟，但根據少女就診精神科的紀錄，少女曾被父親在大熱天趕到陽台睡，弟弟卻能和媽媽同睡冷氣房，除此之外，少女得流感時，還不准她上廁所，只能用尿壺，如此不公平且侮辱的對待，讓少女萌生輕生念頭。因重男輕女而導致這樣的家庭虐待案例，讓高仁和印象深刻。

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