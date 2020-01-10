「前年冬天以為失去故鄉...」陳其邁感性催票：明天天一亮一定要去投票！





▲陳其邁。（圖／記者吳奕靖攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁10日晚間透過臉書最後催票，他感性提到，前年的冬天，和許多朋友非常痛苦，「以為我們失去了故鄉」。他向支持者喊話，明天天亮，一定要去投票。

陳其邁感性表示，「此刻的你，是在返鄉的的車上，帶著興奮夾雜焦慮的心情？還是望著車窗外不斷流轉漂移的燈火，浮現異鄉酸甜苦辣的記憶？從高雄到台北、台北到高雄的這一段路徑，我曾經痛到不能自己，也咬緊牙根決心義無反顧。」

陳其邁提到，前年的冬天，和許多朋友非常痛苦，以為失去了故鄉，「然而，故鄉始終一直都在，只是我們需要更愛她、更呵護她。高雄雖然暫時沒有市長，但也讓故鄉人更心疼故鄉。因為，我們相信民主的價值。」

陳其邁說，因為相信民主的價值，所以故鄉永遠是心所愛的地方，只有汗血滴落，熱血才會沸騰。民主的過程，或許有短暫的黯淡，但是總是會有天亮的時候。回頭看看香港，何時才能等到天亮的時候？

陳其邁分享，這一年，在行政院追隨蘇院長工作，劍及履及的行政團隊，要快速給予人民「有政府、會做事」的感受。蘇院長常說，自己年紀大，要跟生命賽跑，把握時間。我們拚鬥的速度，都以分分秒秒計算，「怕你們擔心，怕你們捨不得，怕你們受風寒」，要趕快替台灣做更多事。

陳其邁說道，「高雄是我的故鄉，台灣是我們的國家，都是我們眷戀、驕傲、願意挺身捍衛的所在。而蔡英文總統，就是那個不畏風雨，為我們深愛故鄉在國際間挺身而出說話的人。」

陳其邁向支持者喊話，「所以，天亮的時候，一定要去投票，投給3號的蔡英文總統、14號的民主進步黨。我相信明天投票結果出來之後，這個國家依然充滿喜樂與活力，我們都還是會彼此擁抱，熱愛台灣，希望台灣更好。一月十一日，願我們因為團結，而感到光榮。」