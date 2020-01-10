快訊／南北合擊！朱、侯率萬人連線韓國瑜　新北粉絲看到韓冰感動落淚

記者羅婉庭／新北報導

國民黨10晚間舉行「新北選前之夜造勢」，依主辦方規劃，約在9點時與高雄夢時代廣場連線，新北的支持者將透過大螢幕收看韓國瑜、李佳芬與韓冰全家合體，現場粉絲超嗨。在此之前，主持人宣布現場衝破2萬5千人，不少新北市的支持者聽韓冰現身講話，紛紛感動得熱淚盈匡。

▲高雄韓國瑜選前之夜，韓冰致詞。（ 圖／記者林敬旻攝）

在新北市擁有超高人氣的韓國瑜全國競總主委朱立倫、新北市長侯友宜，約在晚間9點準時抵達現場，現場群眾高聲歡呼，主辦單位也準備連線高雄夢時代的韓國瑜。

但過程中也出現意外的小插曲，由於南北一直無法成功連線，朱立倫也立刻拿起麥克風開始助講，從下架內政、外交、兩岸、經濟都做不好的民進黨，並將新北市12位立委候選人介紹一輪，還是連線不上，他馬上「交棒」給侯友宜繼續致詞，但兩人致詞結束後還是沒連上線。

朱立倫表示，民進黨這三年半若做得好，就繼續執政，做不好，就下台換人做！台灣的最大黨，依然叫做「討厭民進黨」，民進黨執政無能，但最會選舉，這些年來，民進黨用盡各種方式，透過網路、媒體操作，讓原本應該檢驗執政黨的第四權，變成檢驗在野黨，希望台灣能夠回到民主的最基本。

他呼籲選民，這一次一定要回到民主的原則，誰能夠把內政、兩岸、外交、經濟都做得好，就讓他繼續上台、連任，做不好就下台，為了台灣的經濟繁榮，為了民主自由、為了兩岸和平，為了我們手中的國旗、我們熱愛的中華民國，一定要投給韓國瑜。

▲2020夢時代選前之夜，南北連線。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲2020新北市選前之夜，支持群眾。（圖／記者羅婉庭攝）