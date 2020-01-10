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明星立委／吸票機高嘉瑜來勢洶洶　李彥秀「陸戰」拚連任

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▲▼台北市第4選區立委候選人李彥秀、高嘉瑜。（合成圖／李彥秀臉書、ETtoday攝影中心）

▲▼台北市第4選區立委候選人李彥秀、高嘉瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）

記者吳育玟／台北報導

選戰倒數24小時，台北市第4選區國民黨立委候選人李彥秀、民進黨立委候選人高嘉瑜呈現雙強拉距戰，李彥秀挾地方家族政治勢力及現任優勢力保連任，「港湖女神」高嘉瑜則憑藉自己的實力及柯粉的加持，狂掃年輕票源來勢洶洶。由於各擁陸空優勢，雙方勢均力敵，選前倒數也紛紛打出告急牌，顯見選情陷入膠著。

台北市第4選區內湖南港現任立委李彥秀出身政治世家，1998年她的父親、前台北市議員李金璋把她「嫁」入政壇，挾家族地方勢力五連霸台北市議員，在2016年以8萬9612票，僅4千票之差打敗民進黨禮讓與柯文哲力挺的親民黨提名候選人黃珊珊，成功當選第9屆港湖區立委。

▲韓國瑜出席李彥秀港湖大團結造勢。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜出席李彥秀港湖大團結造勢。（圖／記者林敬旻攝）

已在港湖地區經營21年的李彥秀，這次選戰聚焦主打「用心在港湖」，強調在地服務成績，致力改善港湖地區環境升級。由於李彥秀屬於服務型民代，組織綿密，這次選戰勤走基層拜票，舉辦活動深入社區，選戰倒數掃街衝刺，也找來不少黨內大咖來站台吵熱氣氛，強調用基本功拚到底。

李彥秀這次對上的是在年輕族群尤其是在網路具有高聲量的民進黨台北市議員高嘉瑜，高嘉瑜在路線上屬於友柯議員，備受柯粉支持，連續兩屆的議員選舉都狂掃3萬多票，前年蟬聯選區第一高票，拿下三連霸，吸票實力不容小覷。尤其是選前一個月雙方選情呈現黃金交叉，一度傳出翻轉勝出，也讓這選區成為一級戰區。

高嘉瑜擅長「空戰」，向來是炒作話題及網路宣傳的佼佼者，不過，地方盛傳高嘉瑜選情近期開始告急，主要是選戰策略路線讓民進黨傳統選民產生疑慮，包括拜會郭台銘、與前總統陳水扁的隔空交火，都讓基本盤難以接受，聲勢稍微受到影響。因此近來高嘉瑜開始回防，由民進黨秘書長羅文嘉出面整合綠營地方勢力，並陪同掃街造勢，展現團結氣氛，希望選民能夠團結全力支持年輕世代，打贏這場硬戰，搶下綠營在台北市的關鍵第4席。

▲▼賴清德輔選高嘉瑜。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼賴清德輔選高嘉瑜。（圖／記者徐斌慎攝）

上屆第9屆立委選舉台北市第4選區民進黨沒有提名自己的候選人，而是選擇與柯文哲合作，禮讓力挺親民黨提名候選人台北市議員黃珊珊，最後李彥秀得票數89612票，得票率41.73％，黃珊珊得票數85600票，得票率39.86％，雙方僅4千票之差。

第8屆及第7屆立委選舉民進黨在選區提名李建昌與徐國勇，均與國民黨呈現兩大黨對決的局面，當時得票率都在33％-35％，得票數在6到7萬票左右。由於黃珊珊目前是台北市副市長，因此本屆親民黨在該選區並未參戰，但親扁的一邊一國行動黨跟喜樂島聯盟都各有候選人，是否足以影響高嘉瑜選情，仍待觀察。

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