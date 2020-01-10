黃瀞瑩熱舞炒氣氛！民眾黨拚讓柯文哲選2024　支持者舉牌：等柯P四年

記者陳家祥／台北報導

2020總統大選進入最後倒數階段，在投票前關鍵的選前之夜，各政黨皆舉辦活動卯足全力催票。台灣民眾黨10日晚間在台北行旅廣場舉辦「民眾站出來 選前之夜」造勢活動，現場準備2000張椅子，儘管主秀柯文哲尚未登台，但台下椅子已坐到8成滿，此外，民眾黨內明星陸續現身後，支持者爭相合照又帶起一波人潮。

▲2020民眾黨選前之夜。（圖／記者黃克翔攝，下同）

在活動開始後，柯營重要幕僚、大眾走志工陸續上台，高喊要支持柯文哲2024選總統，還加碼如果成功送位居第13席的「學姊」黃瀞瑩進立院，要把環台大眾走全部重走一遍；此外，黃瀞瑩還登台與TPP Family一起熱舞，用一首一首青春活力的舞曲，成功炒熱現場氣氛。

▲2020民眾黨選前之夜，黃瀞瑩登台熱舞。（圖／記者黃克翔攝）

另外，參選松山信義區立委的蔡宜芳，致詞時回想起從高雄北上打拼的點點滴滴，一度哽咽，「我們的未來是靠自己努力而來的，我們一起加油好嗎？我們一起改變我們的世界、一起改變台灣」，現場出現陣陣加油聲。

▲2020民眾黨選前之夜，蔡宜芳。（圖／記者黃克翔攝）

根據民眾黨規畫的流程，選前之夜晚會活動6點10分開始，率先登台的是九天民俗表演團隊，隨後安排大眾走志工、民眾黨立委候選人等，輪流上台表演、發表演說，中間也有安排多組表演團體串場，確保晚會活動能一路High到結束。

而主角柯文哲則預計在8點20分登台，最後還有大合唱、志工授證等，全部活動預計在9點結束。對於人潮聚集狀況不佳，民眾黨發言人陳思宇表示，今天周五上班日，預計人潮7點後才出現，對於選前之夜的人氣非常有信心。



