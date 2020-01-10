黃志雄「復仇之戰」逼近！力阻蘇巧慧連任　選前兩人政見一次看

▲新北市第5選區民進黨籍候選人蘇巧慧（左）與國民黨籍候選人黃志雄（右）。（圖／候選人臉書）



記者張方瑀／綜合報導

2020立委選戰倒數1天，新北市第5選區候選人也積極掃街拜票。國民黨籍參選人黃志雄從2004年開始3屆連任，直到2016年被現任立委、民進黨籍參選人蘇巧慧擊敗，這也讓此區選戰被喻為「藍綠復仇之戰」。相較於黃志雄強打「在地蹲點」，蘇巧慧則端出「成績單」一較高下，激烈選情也成為關注焦點。

以下為候選人政見：

蘇巧慧（民進黨）

蘇巧慧強調，在任4年來，已經協助28所學校，改善或興建62件老舊教學設施設備、破損操場及廁所，並加速推動延宕多年的地方重大建設。如樹林萬大線預計在2021年動工、板新地區供水計畫2期工程也在2019年10月底通水、台65線將增設浮洲橋往樹林匝道、大漢溪將增建、新莊鐵路橋至柑園大橋堤外便道，與鶯歌鐵路增設隔音牆等。

▲行政院長蘇貞昌（右）替女兒蘇巧慧（左）站台。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）



另外，蘇巧慧針對公共議題也辦理超過36場公聽會，鼓勵辦理實驗教育，讓她多次獲選選公督盟、口袋國會等國會評鑑民間組織的優秀立委或優質立委。

蘇巧慧表示，未來會導入中央資源、結合在地特色、協力地方政府，催生地方創生的動能，再造樹林、鶯歌、新莊的整體產業、交通、教育、文化與環境共榮圈。同時也會推動幼托普及，督促落實108課綱。



黃志雄（國民黨）

在建設方面，黃志雄強調會督促捷運三鶯線、新北市立美術館、國家電影中心等建設如期完工，接著爭取設置鶯歌鳳鳴車站，以及推動三鶯大橋改建、樹林鶯歌鐵路地下化。同時，他也會爭取國有地無償撥用，推動社會住宅持續擴建，並提高單身青年與婚育家庭的租屋補助至6000元。

▲新北市長侯友宜（中左）替黃志雄（中右）站台。（圖／翻攝自黃志雄臉書）



另外，黃志雄強調，他會支持總統參選人韓國瑜的政見，推動大學生學貸免息，並可以交換出國一年，除此之外，黃國雄也提出0-6歲國家養、公托預算加倍、推動大型社區公設空間自辦公托等育兒政見。

黃志雄也認為，台灣的體育風氣與條件仍需要改善，才能夠改變、成就未來。因此，他和新北市長侯友宜一起提出增設運動中心與據點，一起拚「新北動健康」的理念，改善體育環境、為體育發聲。

新北市第5選舉區立法委員選舉公報