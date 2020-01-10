　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

光華烹書達人　新年展廚藝做出好滋味

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台南市光華高中第5屆美食文化特色班，於新年分享「烹書」的學習成果，每一道佳餚CP值令人驚艷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市光華高中第5屆美食文化特色班，於新年分享「烹書」的學習成果，每一道佳餚CP值令人驚艷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市光華高中第5屆美食文化特色班，於新年分享「烹書」的學習成果，學生將第一學期課堂所學的知能，藉由閱讀書籍，從食譜中完成中餐烹調或西點烘焙的實作作品，並搭配創意擺盤和情境布置，使得每一道佳餚提升CP值，令人驚艷。

光華餐飲管理科，向來都是透過真材實境的動手操作進行合作學習和團體競賽，本次「烹書展」為美食文化特色班入門的初體驗，學生透過閱讀食譜學料理，和老師討論、試作、修改、到實作展覽，花了兩週的時間完成競賽，正好呼應新課綱的理念，透過閱讀探索、動手實作、自主學習，讓不同特質的學生學習和生活連結。

請繼續往下閱讀...

校長張淑霞特地品評24組實作，對每一道作品都有屬於學生的人文素養和創作思維，不全然是跟著食譜依樣畫葫蘆，她欣慰的表示：這才是學習中最珍貴的歷程。

▲台南市光華高中第5屆美食文化特色班，於新年分享「烹書」的學習成果，每一道佳餚CP值令人驚艷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次榮獲首獎的李姿慧挑戰自己從來沒有做過甜點「杏桃茶巾凍」，為了將寒天和紅豆沙組合，不讓外皮破裂，需要閱讀資料了解寒天的特性，在適當的溫度才能讓水晶皮的外表像一片片的杏桃，而不是模型的匠氣。

每天早上5時半起床通車到校的陳楷恩開心的表示：因為媽媽是廚師，這道「麻油雞麵線」是和媽媽閱讀食譜所討論的料理，雖然是很普通且簡單的一道菜，但是在洪珮真老師巧思的指導之下，台式麵線成了西式擺盤，在神隊友蔡旻憲發揮捲麵線的技術，讓「麻油雞麵線」成了冬天最幸福的好味道，實在很開心。

ET快訊
至少8人亡！敘利亞傳空襲　不明飛機「擊毀」民兵武器庫
睡夢中樹上墜地重擊身亡！竹市動物園紅毛猩猩「貝比」32歲高齡
員工LINE「便民功能」談公事隔天被吳宗憲開除！失禮原因曝光
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

光華烹書達人　新年展廚藝做出好滋味

快訊／睽違10年！南橫公路美景「梅山口至天池段」13日通車

「選情章魚哥」天玉里越大選舉越準！4年前總統大選誤差1%內

曾咒「你們這些死gay」...基督牧師顛覆教會！　他花一輩子證明同性戀

高鐵南下列車全爆滿！返鄉投票潮一早就湧現　自由座排長長人龍

南瑤宮頭香改變規則　先跑1500公尺「定勝負」奪冠獎金8888元

專家估大陸秋行軍蟲將大爆發！台灣作物陷危機...抗藥性管理、監測必做

返鄉投票買嘸對號座！她預測「高鐵自由座人潮」怕爆　過來人親授搭車秘訣

鄭麗君陪拜票相挺！吳思瑤感動「抱到哭」　穿全白衣服：乾乾淨淨的選舉

韓粉內急直衝台大醫學院...拉紅龍也沒用！院方：今起如實換證控管

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

澳洲2少年猛闖火海搶救無尾熊　燒焦的小生命疲憊癱軟在駕駛座

與男友分手...2人再次談話+擁抱　她製回憶影片：謝謝你5年的陪伴

生命勇士宣告「癌末都要投票」　1分半影片自白！網：活久一點

心疼韓粉被汙衊「不理性、無腦」　李佳芬：信韓1次也不要被蔡騙2次

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

光華烹書達人　新年展廚藝做出好滋味

快訊／睽違10年！南橫公路美景「梅山口至天池段」13日通車

「選情章魚哥」天玉里越大選舉越準！4年前總統大選誤差1%內

曾咒「你們這些死gay」...基督牧師顛覆教會！　他花一輩子證明同性戀

高鐵南下列車全爆滿！返鄉投票潮一早就湧現　自由座排長長人龍

南瑤宮頭香改變規則　先跑1500公尺「定勝負」奪冠獎金8888元

專家估大陸秋行軍蟲將大爆發！台灣作物陷危機...抗藥性管理、監測必做

返鄉投票買嘸對號座！她預測「高鐵自由座人潮」怕爆　過來人親授搭車秘訣

鄭麗君陪拜票相挺！吳思瑤感動「抱到哭」　穿全白衣服：乾乾淨淨的選舉

韓粉內急直衝台大醫學院...拉紅龍也沒用！院方：今起如實換證控管

台東4少不上學相約逃家！單車騎60公里...打地舖睡宮廟爽玩3天

竹縣第二選區／鄭朝方掃街送蔡英文「勝選特調」　蘇貞昌挺綠營斜槓青年

韓國男搭訕日本網美失敗　當街亂歐狂扯髮還主張無罪...被判入獄1年

大馬大師賽／麟洋惜遭世界第2印尼組合三局逆轉　無緣晉級4強

「奶奶過世前說一定要投給妳」...首投族挺蔡英文：票一定給辣台妹！

17歲少年登山遇暴雪困30小時　 用「手機鬧鐘」成功存活

黃金小三撒嬌討抱　斜眼瞄正宮「露得意笑容」：這男人是我的

特斯拉電動車大亂鬥　「全陣容」無差別PK直線看誰快！

高雄男騎機車「直接左轉」遭撞飛當場死亡　機車噴近百公尺遠

恬娃凱道力挺：我一生國民黨員！看到韓國瑜抹黑才支持蔡英文

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

台大女擋門口拒借廁所　韓粉嗆：妳機Ｘ

2020鼠年運勢大公開：這6生肖最「衰尾」

一夜降8°C夏→冬！高山可能降雪

搭捷運遇神級正妹　網：根本子瑜

朋友煮白菜滷他一看：餿水吧？網怒批不識貨

韓粉內急闖台大醫學院　院方回應了

照片被盜變挺韓長輩圖　峮峮怒了

元旦後漲價　春水堂珍奶貴逾一成

他讓ATM「自動回收現金」：戶頭悲劇了

0111投票日好天氣只有白天　晚上變天轉濕冷

回家投票！她預測高鐵自由座人潮怕爆　網親授秘訣

渾圓豐滿的極品正妹！背斜肩包「戰力+1萬」

「這禮拜留守」國軍女友揭日常萬人淚讚

北部明高溫「暴跌8°C」最冷時段曝

更多熱門

相關新聞

光華師生祈願邁向2020年

光華師生祈願邁向2020年

2019年最後一天陰雨綿綿，但光華高中師生秉持著永不放棄的生活態度，特別規劃「跨晨旭日望年」活動，全校師生每人一張祈願卡，撰寫著新年新希望的目標，一起邁向2020年。

光華90用環保出發

光華90用環保出發

光華餐飲薑餅屋創意十足

光華餐飲薑餅屋創意十足

千坪運動中心大違建　消防電力都不符

千坪運動中心大違建　消防電力都不符

澳門5星主廚告白台灣：太美了　

澳門5星主廚告白台灣：太美了　

關鍵字：

光華烹書達人廚藝好滋味

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

300萬人恐放棄投票「恐怖數據出爐」！謝震武嚇傻

連勝文發文催票：你不用喜歡韓國瑜

台大女擋門口拒借廁所　韓粉嗆：妳機Ｘ

謝和弦氣炸反掀Keanna 3罪狀

杜汶澤46秒投票片問台灣「你知道你幸福嗎？」12萬人淚崩

利菁親曝「挺韓國瑜2原因」：錢很重要欸！

2020鼠年運勢大公開：這6生肖最「衰尾」

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

一夜降8°C夏→冬！高山可能降雪

凱道破100萬人　網打臉：台北能住1億人？

凱道70萬人韓粉感動穩了！鄉民崩潰

10歲童藏起落架　-50°C缺氧凍死

獨／扣嫂流產！驗孕日期曝光...39天後失去小孩

韓粉發威！　專家看挺韓節目收視率傻眼

約女同學逛夜市　他點魚蛋秒惹怒對方

更多

最夯影音

更多
2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個
鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面