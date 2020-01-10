光華烹書達人　新年展廚藝做出好滋味

▲台南市光華高中第5屆美食文化特色班，於新年分享「烹書」的學習成果，每一道佳餚CP值令人驚艷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市光華高中第5屆美食文化特色班，於新年分享「烹書」的學習成果，學生將第一學期課堂所學的知能，藉由閱讀書籍，從食譜中完成中餐烹調或西點烘焙的實作作品，並搭配創意擺盤和情境布置，使得每一道佳餚提升CP值，令人驚艷。

光華餐飲管理科，向來都是透過真材實境的動手操作進行合作學習和團體競賽，本次「烹書展」為美食文化特色班入門的初體驗，學生透過閱讀食譜學料理，和老師討論、試作、修改、到實作展覽，花了兩週的時間完成競賽，正好呼應新課綱的理念，透過閱讀探索、動手實作、自主學習，讓不同特質的學生學習和生活連結。

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校長張淑霞特地品評24組實作，對每一道作品都有屬於學生的人文素養和創作思維，不全然是跟著食譜依樣畫葫蘆，她欣慰的表示：這才是學習中最珍貴的歷程。

本次榮獲首獎的李姿慧挑戰自己從來沒有做過甜點「杏桃茶巾凍」，為了將寒天和紅豆沙組合，不讓外皮破裂，需要閱讀資料了解寒天的特性，在適當的溫度才能讓水晶皮的外表像一片片的杏桃，而不是模型的匠氣。

每天早上5時半起床通車到校的陳楷恩開心的表示：因為媽媽是廚師，這道「麻油雞麵線」是和媽媽閱讀食譜所討論的料理，雖然是很普通且簡單的一道菜，但是在洪珮真老師巧思的指導之下，台式麵線成了西式擺盤，在神隊友蔡旻憲發揮捲麵線的技術，讓「麻油雞麵線」成了冬天最幸福的好味道，實在很開心。