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光華跨晨旭日望年 師生祈願邁向2020年

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▲光華高中師生規劃「跨晨旭日望年」活動，全校師生每人一張祈願卡，撰寫著新年新希望的目標，一起邁向2020年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲光華高中師生規劃「跨晨旭日望年」活動，全校師生每人一張祈願卡，撰寫著新年新希望的目標，一起邁向2020年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019年最後一天陰雨綿綿，但光華高中師生秉持著永不放棄的生活態度，特別規劃「跨晨旭日望年」活動，全校師生每人一張祈願卡，撰寫著新年新希望的目標，一起邁向2020年。

為迎接光華91歲的生日，校方特別在12月31日上午第1節上課前，規劃「跨晨旭日望年」活動，透過活力四射的熱舞社學生精湛舞技揭開序幕，加上國中學生舉牌翻牌的2020數字秀，引發同學對時間的珍惜，呼應清人李文照所說：「一日之計在於晨，一年之計在於春，生命之計在於勤。」校長張淑霞勉勵同學，珍惜現在，為自己設定目標，持續不斷的學習和努力，成為最好的自己。

▲光華高中師生規劃「跨晨旭日望年」活動，全校師生每人一張祈願卡，撰寫著新年新希望的目標，一起邁向2020年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

祈願卡上各有不同的目標設定，同學把內心裡的自我對話透過文字敘事，增添了信心和希望，也是歲末一種自我療癒。很文青的同學寫著：早點睡，希望長高三公分；多運動，希望減肥；有知識，每個月至少閱讀3本書。有自省力的同學寫給2020的自己：希望可以錄取很棒的大學，遇到困難時能慢慢地解決，或許人生真的很艱難，但你還是要勇敢的面對。

▲光華高中師生規劃「跨晨旭日望年」活動，全校師生每人一張祈願卡，撰寫著新年新希望的目標，一起邁向2020年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

下午放學前的下課，60位來自不同班級的光華合唱團成員，在陳尹珮老師的指導下，用優美的歌聲快閃演唱「Why We Sing」，來打破人與人之間的距離，讓所有光華各群科同學都能成為好朋友。純粹、乾淨的獨唱引出悠揚的合聲，告訴我們：一個希望的聲音、一個和平的聲音、一個慶祝並訴說我們所相信的事物的聲音、一個充滿愛的聲音、一個如此堅定的聲音.... 藉由這個大聲歌唱讓群科多元的光華，有一個共同的語言來集結全校師生充滿感恩和希望的祝福，堅定的相信2020年會更加美好。

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