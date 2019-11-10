澳門5星主廚告白台灣：太美了　來台30年轉身投入教學「當爸爸」

▲張政從澳門來台30年，擁有好廚藝的他現在致力教學。（圖／張政提供）



記者許展溢／台北報導

新北市莊敬高職餐飲管理科中餐專任教師張政為澳門人，他來台灣30年，原一直在飯店擔任廚師，6年半前深刻明白「好廚藝」這件事，應傳承給未來有心想當廚師的學生們，因此轉換跑道到學校教書，把所有學生當成自己的小孩，用爸爸的角色帶領他們學習。

五星級主廚張政16歲就入行，79年前曾在荷蘭、泰國等國擔任廚師，後來選擇當年餐飲蓬勃發展的台灣，且當時覺得台灣是個不錯國家就留下來，這一待30年，不過6年半前決定跨界到學校，是感悟在業界做的事，其實都是「要從基礎開始學習」。

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▲張政表示，感到榮耀的是看到指導的學生能在國際上發光。（圖／張政提供）



張政進一步說，在業界工作一段時間後，發現餐飲業工作內容很需要從基本開始，剛踏入的人總是比較辛苦，竟然自己有好技術，於是思考要怎麼「傳承」，才能手把手的將廚藝交給新世代，最後才決定到學校，協助學生打好基礎。張政指出，現代餐飲界工作最起碼要有中、西餐等證照，但若在學校教書，就可以幫他們在畢業前擁有多張相關證照，進入社會馬上能跟業界結合，且對餐飲永續經營也有很大幫助。

50幾歲的張政說在學校最感動的地方是，學生就像自己的小孩，自己會以爸爸的角度跟他們相處，將專業的技術、知識跟做人處事通通傳授給他們，讓他們在社會上派得上用場。這幾年張政帶不少學生到各國外參加各類餐飲比賽，拿下許多國際冠軍。張政笑說，過程中欣慰的是，看到指導的學生能在國際舞台上發光，就覺得自己做的事非常榮耀。

▲張政透露，將出版24節氣食譜，教大家用對的食材，吃出健康的身體。（圖／記者許展溢攝）



張政不僅有好廚藝、教學備受肯定，也將多年精湛廚藝不藏私的集結出版成書，他向記者透露，有感食安問題、老年化社會等狀況，明年預計將出版24節氣食譜，教大家用對的食材，吃出健康的身體。

張政香港大學餐飲系畢業，經歷中華之聲兩岸十大名廚、中華美食交流協會公關文宣委員會副委員、台灣白帽廚師協會監事，京華世尊爵會館餐飲總監等豐富經歷。最後張政說，其實最後會選擇留在台灣生活，是因為台灣太美了，後來也在台灣組織家庭，尤其能在民主國家發揮自己的專才，是一件很棒的事情。

