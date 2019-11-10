　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

澳門5星主廚告白台灣：太美了　來台30年轉身投入教學「當爸爸」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼新北市莊敬高職餐飲管理科中餐專任教師張政。（圖／張政提供）

▲張政從澳門來台30年，擁有好廚藝的他現在致力教學。（圖／張政提供）

記者許展溢／台北報導

新北市莊敬高職餐飲管理科中餐專任教師張政為澳門人，他來台灣30年，原一直在飯店擔任廚師，6年半前深刻明白「好廚藝」這件事，應傳承給未來有心想當廚師的學生們，因此轉換跑道到學校教書，把所有學生當成自己的小孩，用爸爸的角色帶領他們學習。

五星級主廚張政16歲就入行，79年前曾在荷蘭、泰國等國擔任廚師，後來選擇當年餐飲蓬勃發展的台灣，且當時覺得台灣是個不錯國家就留下來，這一待30年，不過6年半前決定跨界到學校，是感悟在業界做的事，其實都是「要從基礎開始學習」。

請繼續往下閱讀...

▲▼新北市莊敬高職餐飲管理科中餐專任教師張政。（圖／張政提供）

▲張政表示，感到榮耀的是看到指導的學生能在國際上發光。（圖／張政提供）

張政進一步說，在業界工作一段時間後，發現餐飲業工作內容很需要從基本開始，剛踏入的人總是比較辛苦，竟然自己有好技術，於是思考要怎麼「傳承」，才能手把手的將廚藝交給新世代，最後才決定到學校，協助學生打好基礎。張政指出，現代餐飲界工作最起碼要有中、西餐等證照，但若在學校教書，就可以幫他們在畢業前擁有多張相關證照，進入社會馬上能跟業界結合，且對餐飲永續經營也有很大幫助。

50幾歲的張政說在學校最感動的地方是，學生就像自己的小孩，自己會以爸爸的角度跟他們相處，將專業的技術、知識跟做人處事通通傳授給他們，讓他們在社會上派得上用場。這幾年張政帶不少學生到各國外參加各類餐飲比賽，拿下許多國際冠軍。張政笑說，過程中欣慰的是，看到指導的學生能在國際舞台上發光，就覺得自己做的事非常榮耀。

▲▼新北市莊敬高職餐飲管理科中餐專任教師張政。（圖／記者許展溢攝）

▲張政透露，將出版24節氣食譜，教大家用對的食材，吃出健康的身體。（圖／記者許展溢攝）

張政不僅有好廚藝、教學備受肯定，也將多年精湛廚藝不藏私的集結出版成書，他向記者透露，有感食安問題、老年化社會等狀況，明年預計將出版24節氣食譜，教大家用對的食材，吃出健康的身體。

張政香港大學餐飲系畢業，經歷中華之聲兩岸十大名廚、中華美食交流協會公關文宣委員會副委員、台灣白帽廚師協會監事，京華世尊爵會館餐飲總監等豐富經歷。最後張政說，其實最後會選擇留在台灣生活，是因為台灣太美了，後來也在台灣組織家庭，尤其能在民主國家發揮自己的專才，是一件很棒的事情。
 

ET快訊
飲料店點阿華田去冰！台南女看「浮滿冰塊」傻了…店員回應她氣炸
被爆拿掉孫安佐孩子！米砂深夜PO居家照　脫口：男友放假回家
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

直擊全新升級關西服務區！14家新櫃有麥當勞、角落生物　還能買韓國特產

北投洗車變違停挨罰900元！駕駛「沒這麼嚴重吧」　業者：我們做小本生意

澳門5星主廚告白台灣：太美了　來台30年轉身投入教學「當爸爸」

領跑田中馬拉松！艾登吃台式早餐「高麗菜飯」：後年到台灣參加三鐵賽

母語在家學？他秀韓冰「破台語片」...台、客、英三語狠打臉李佳芬

全台唯一「車廂土地公」就在富岡！　鐵道迷趁假日衝一波

好冷創新低溫！苗栗今晨11.7度「變天轉雨時間曝」　熱帶擾動可能生成

時間從此靜止⋯「小飛俠」留下最後紙條：來世不再相見

110公分「黑絲襪美腿」正妹現身Z9競辦　霸氣坐主位：很熟咩

「5公分粗」鐵條高速插入　從耳邊削過…他摸傷口嚇死：撿回一條命

《還珠格格》紫薇、皇阿瑪相遇了！　林心如一見張鐵林「興奮給擁抱」

日男挑戰「大聲公吸管」喝珍奶　 下秒爆噴炸全身！網笑：超悲劇

台中3屍29歲媽做八大兼臨演　養一家4口！被無業男友掐死

說走就走快速成行！跟著背包客藍白拖 發現旅遊的新方法

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

冰島限定！勇闖120米火山底部探險　一覽岩石自然奇觀...她呼：太酷了～

婁峻碩「被狼人殺耽誤的饒舌歌手」　林宥嘉「一定會圈粉」：真的長得很帥！

謝忻情斷阿翔復出：看清了內心　珍惜工作機會「只有感謝兩個字」

他被切車道「怒按喇叭+比中指」 超車騎士沿路叫罵：撞到你了嗎

直擊全新升級關西服務區！14家新櫃有麥當勞、角落生物　還能買韓國特產

北投洗車變違停挨罰900元！駕駛「沒這麼嚴重吧」　業者：我們做小本生意

澳門5星主廚告白台灣：太美了　來台30年轉身投入教學「當爸爸」

領跑田中馬拉松！艾登吃台式早餐「高麗菜飯」：後年到台灣參加三鐵賽

母語在家學？他秀韓冰「破台語片」...台、客、英三語狠打臉李佳芬

全台唯一「車廂土地公」就在富岡！　鐵道迷趁假日衝一波

好冷創新低溫！苗栗今晨11.7度「變天轉雨時間曝」　熱帶擾動可能生成

時間從此靜止⋯「小飛俠」留下最後紙條：來世不再相見

110公分「黑絲襪美腿」正妹現身Z9競辦　霸氣坐主位：很熟咩

「5公分粗」鐵條高速插入　從耳邊削過…他摸傷口嚇死：撿回一條命

泳世巡賽／男女混400混接奪銀　台灣首次接力奪牌

Uber司機是《戲說台灣》大咖男星！　淡出電視圈兼差…背後原因噴父愛

讓郊遊時光立刻升級的簡易車棚　收起來像瑜伽墊

偉士牌黃牌旗艦GTS 300 Super Tech開放預購　讓壯遊變成一種享受

學弟DIY電力線網路！　一開「轟出爆炸聲」整間跳電　網看呆：接到天國的線？

【毛孩小學堂】吳展祥／狗狗也會老年癡呆？

蒜頭釀味噌鍋超濃郁！台北肉舖火鍋　還有招牌秘製麻辣麵

與Apple合作的很徹底　Roku用戶可用Apple Watch遙控電視

連兩週三重掃街　柯文哲讚：李旻蔚雖是新人但台風穩健

雲嘉嘉聯合救護技術交流競賽　專業醫檢高規格評判

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

生活熱門新聞

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

酒店拍照「綠臉女站角落」他嚇問通靈師

他「火鍋店狂掃12杯蔥花」老闆娘白眼

鵝子尿床！人夫「到楊梅七百」客家人笑翻

50K主管「想要月薪10萬」離職當外送員　一個月後超慘

剛痛訴想去自殺　19歲網紅自殘痕跡被抓包

公車猛烈一煞「鏘～」情侶丟臉衝下車

蔡依林見證「他們」的愛情！　伴侶竟成植物人...

駕駛掏2000元買檳榔　西施一見「指甲亮點」忘我了

母語在家學？他台客英三語打臉李佳芬

好冷創新低溫！苗栗今晨11.7度「變天轉雨時間曝」

空罐留給回收婆　阿婆「嫌棄質疑」她心碎

微波爐加熱易致癌？國健署闢謠了

Z9參選立委　黑絲襪正妹跑競辦霸氣坐主位

更多熱門

相關新聞

阮弼真君文化祭登場　品嚐大陳美食聆賞漁鼓

阮弼真君文化祭登場　品嚐大陳美食聆賞漁鼓

花蓮市「阮弼真君文化祭」8日登場，今年主題延續保有大陳獨特的信仰文化之外，當天活動還有大陳年糕創意料理大賽、漁鼓演唱表演、品嘗大陳美食等，市長魏嘉賢歡迎民眾一起來同歡。

台灣勞工赴「塞班島蓋飯店」遭無預警解雇

台灣勞工赴「塞班島蓋飯店」遭無預警解雇

想買氣炸鍋！廚師：嫁我省錢　她1招全get

想買氣炸鍋！廚師：嫁我省錢　她1招全get

人妻尾隨老公驚見背叛真相！小三裸體躲浴室30mins

人妻尾隨老公驚見背叛真相！小三裸體躲浴室30mins

「旅遊補助房型」拒給訂　網曝苦衷

「旅遊補助房型」拒給訂　網曝苦衷

關鍵字：

莊敬高職餐飲管理科張政澳門飯店廚師廚藝中餐西餐主廚

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

爆墮掉孫安佐孩子！米砂出聲回應了

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

店家貼心給冰水！外送員想拒接嘆：必定棄單

大學生情侶「馬路中央」吵架　女生被撞飛身亡！

3屍案母子靈堂簽名簿全白…桌上擺2奶瓶

15歲少年被班導逼深蹲500下」跳樓亡

酒店拍照「綠臉女站角落」他嚇問通靈師

任容萱演技被批「說話不清楚」　哽咽吐心聲

醫院「沒床位」拒收！孕婦走廊流血苦等...5日過世

他「火鍋店狂掃12杯蔥花」老闆娘白眼

桃園「通靈女檢」破墜樓案　一開口同仁背超涼

女網紅整形33次　小孩樣貌掀討論

妹妹劇痛飄鹹魚味！褲子一脫…掉出粉色一團

摸到硬塊＝癌症？發現「這5大跡象」別拖了

網傳少女遭港警性侵　警接獲報案

更多

最夯影音

更多
《還珠格格》紫薇、皇阿瑪相遇了！　林心如一見張鐵林「興奮給擁抱」

《還珠格格》紫薇、皇阿瑪相遇了！　林心如一見張鐵林「興奮給擁抱」
日男挑戰「大聲公吸管」喝珍奶　 下秒爆噴炸全身！網笑：超悲劇

日男挑戰「大聲公吸管」喝珍奶　 下秒爆噴炸全身！網笑：超悲劇

台中3屍29歲媽做八大兼臨演　養一家4口！被無業男友掐死

台中3屍29歲媽做八大兼臨演　養一家4口！被無業男友掐死

說走就走快速成行！跟著背包客藍白拖 發現旅遊的新方法

說走就走快速成行！跟著背包客藍白拖 發現旅遊的新方法

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面