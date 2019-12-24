浪漫耶誕城來了　光華餐飲薑餅屋創意十足

▲台南市光華高中餐旅群師生，運用薑餅屋的概念搞創意，為90週年校慶注入滿滿的幸福感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

叮叮咚叮叮咚鈴聲多響亮，耶誕節到了，你有想過聖誕老公公雪橇是戰車改造的嗎？或者用火車取代麋鹿比較快速？你有看過聖誕老公公住在鐘樓怪人的家嗎？沒錯，光華高中餐旅群師生運用薑餅屋的概念搞創意，為90週年校慶注入滿滿的幸福感。

光華餐飲科繼去年運用18687片薑餅搭建的大城堡之後，今年由餐旅群蔡毓玲老師和綜合高中室內設計學程顏素芬老師聯手合作，模擬歐洲的街景廣場設計，帶領歷屆烘焙選手耗時兩天製作出浪漫的耶誕城。整座耶誕城係由一間城堡開始，擴建成一整個街區，這個街區是由36間充滿異國風味的薑餅屋串聯成的街屋，充滿神聖又歡樂氛圍，令人嘆為觀止。

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兩位老師亦指導餐飲管理科二年級學生製作以耶誕節為主題的浪漫部屋，各組需先參考資料討論主題構想，並畫出浪漫部屋的設計圖，並預估需要的薑餅數量和大小厚度，以及烘烤薑餅的硬度，再運用糖霜將薑餅組裝起來，點綴各式各樣的配件，尤其是薑餅部屋的內部布置，有的把最心愛的收藏品、明信片都搬來了，也有迪士尼人物，或童年的記憶。

這次因為是跨領域結合，餐旅群學生對建築結構透視有所理解，故也可以做出從不同角度觀賞薑餅部屋內外的巧思，具有穿透性的結構設計，變成本次浪漫部屋的亮點。

餐二仁許書彬、王威廷、江羿緯表示：三人小時候都很「台」，看過阿公阿嬤年代的台灣老房子，於是將四合院以薑餅來呈現中西合併的創意。餐二仁洪芷榆、鍾逸柔、郭承融使用透視的概念，將薑餅屋的內部設計展現無疑。餐二義黃睿信、陳博豪製作雄偉的城堡部屋，他們規格化的完成一片片大小一致的薑餅，把部屋最大化和標準化，反而形成另一種特色。餐二義沈芷葳、林歆妤、鍾珮蓁運用每一塊烤好的薑餅拼貼為部屋庭院的地板，小巧精緻又帶一點風霜的浪漫，有一種引發旅人想要入住浪漫部屋的衝動。

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