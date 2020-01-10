借親友帳戶A中華郵政2.5億！　郵局「神鬼業務員」判賠5千萬

▲女保險員涉嫌A掉2.5億元保費，遭郵局提告求償。（示意圖／記者李宜秦攝）

記者陳羿妏／基隆報導

張姓壽險業務員為提高郵局保單銷售量，竟以「一次繳清，可享優惠」的方式說服客戶，將全數保費納入自己口袋後，再逐月幫忙代繳，實際收到6億多元卻只繳出3.7億，默默吞掉2.5億。事後整起事件被民眾舉發，中華郵政向保戶解約後，要求張女賠償，基隆地院審理，依損害賠償，判張女賠5千萬。

判決指出，張女在瑞芳郵局擔任壽險業務經辦員，2009年開始向客戶聲稱，只要繳清6年保費，就能獲得年利率百分之4的利息優惠，藉此希望能吸引更多人購買保單，再擅自塗改保單上的保險金額、繳費日期，以及手寫「一次繳交」字樣，讓客戶因為信任郵局而投保及開設帳戶。

然而，張女沒有把保戶繳費金額存入他們的郵局帳戶裡，反而是放進丈夫、子女、小叔、小姑等8人的帳戶裡。郵局政風處在2016年6月22日收到民眾檢舉指出，張女不法收取保費，經調查後發現，張女招攬的「一次繳清」保單共887 件，原本應該要繳回郵局的金額為62億4278萬615元，結果張女僅繳37億3064萬318元，讓郵局損失至少一半以上的金額。

8名家人因為借張女使用帳戶存款，遭指控違反銀行法，但8人聲稱並不知道張女會將帳戶做為什麼用途，基於信賴才將存摺、印章給張女保管，因此獲不起訴處分。張女則辯稱，郵局的保單獲利沒有其他公司高，她的做法只是要衝業績。

基隆地院審理，認為沒有證據顯示，8名家人為明知張女犯法還提供帳戶，難認他們有過失，但張女的行為已經造成中華郵政的名譽受損，受金管會裁罰，因此判張女賠5千萬。



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