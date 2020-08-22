「無罩」大叔恥度無極限！進郵局被提醒暴怒飆罵　職員哀嘆：這是日常

▲中年男到何厝郵局辦事不戴口罩，遭工作人員提醒竟暴怒。（圖／翻攝Google Map）

記者李忠憲／台中報導

到郵局未戴口罩竟暴怒！西屯區何厝郵局20日來了一名中年男子「未戴口罩」辦事，疑遭工作人員提醒引發情緒失控暴怒飆罵，還嗆找警察來等語，所幸10分鐘後氣消離去。郵局表示，類似事件天天上演已是日常，郵局「以客為尊」，不會跟民眾計較，但也希望配合政府防疫措施。

據了解，一名中年男子20日下午1點半左右到西屯區何厝郵局辦事，由於他未戴口罩，立刻引起郵務人員注意，並提醒他應該要配戴口罩。但男子不以為意，先上2樓辦理儲匯業務，接著下樓領取招領郵件。

由於幾位工作人員頻提醒他戴口罩，男子疑似不悅暴怒，當場發火，招領郵件簽名更只簽姓，沒簽全名，還怒嗆不然叫警察來，要找記者。約莫1點40分左右，男子才稍微氣消，轉身離開。

台中郵局表示，郵局每天都有派志工在門口量體溫，提醒民眾配戴口罩，當時剛好有警察來巡簽。志工暫時離開，男子就進來辦事，可能因為工作人員提醒讓他內心不太舒服，才會發生情緒失控，但義消後就自行離開。

台中郵局說，郵局是服務業，全台上千間郵局，這樣事件其實每天都在上演，十分平常。對於男子失控行徑，他們都「站在顧客立場想」，不會多做追究。但也希望民眾能配合政府相關規定，尤其是防疫措施，保護自己也保護他人。

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