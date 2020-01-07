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魚鱗天預兆！暴跌剩12°C逼近冷氣團　2波降溫一張圖看「最冷時間」

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▲▼魚鱗天預兆！暴跌剩12°C逼近冷氣團　2波降溫一張圖看「最冷時間」。（圖／中央氣象局）

▲魚鱗天預告變天！鋒面＋冷空氣逼近。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／綜合報導

魚鱗天，不雨也風顛！中央氣象局觀測，這兩天天空出現許多絲縷、魚鱗狀的雲層，其實就是卷積雲布滿天空，代表遠方有低氣壓或鋒面接近，高空雲層先透露的秘密。預估8、9日（周三、四）將有一波東北季風或大陸冷氣團影響，最冷時間點略在9日清晨，預估中部以北及東北部低溫下探14度，沿海空曠地區甚至出現12度以下低溫。

氣象局表示，在高空噴射氣流的南側時常能見卷雲和卷積雲分布，而卷積雲就是俗話說的「魚鱗天」，代表即將變天。預計8日凌晨鋒面將通過台灣北部海面，隨後東北季風增強，氣溫下降。

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲▼魚鱗天預兆！暴跌剩12°C逼近冷氣團　2波降溫一張圖看「最冷時間」。（圖／中央氣象局）

▲▼魚鱗天預兆！暴跌剩12°C逼近冷氣團　2波降溫一張圖看「最冷時間」。（圖／中央氣象局）

▲暴跌剩12°C逼近冷氣團，2波降溫「最冷時間點」出爐。（圖／中央氣象局）

8日開始受東北季風或大陸冷氣團影響，氣象局指出，迎風面北部、東北部整天涼冷，高溫明顯下降，僅剩18至21度，降幅相當大，其他地區高溫仍有23至26度，中南部日夜溫差大，可達10度。

9日清晨最冷，冷空氣加上輻射冷卻效應影響，預估中部以北及東北部低溫只有14度，沿海空曠地區、近山區可能出現12度以下低溫，預估北部及東北部感受較冷，南部及花東低溫約16至18度。降雨方面，因這波水氣偏少，僅大台北、東半部宜花東地區有一些降雨，雨勢不大。

10日（周五）起冷空氣減弱，氣溫回升，但清晨仍有涼意，各地多雲到晴，僅東半部地區有小範圍降雨。12日（周日）則又有一波鋒面通過及東北季風再度增強，13日（下周一）東北季風影響，北部、東北部再度轉涼，且水氣較多，北東轉有短暫雨，中南部山區也可能有局部短暫雨，其他地區雲量則偏多。

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