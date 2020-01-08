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越晚越冷！冷空氣最強時刻到「2地區」急凍11°C　投票日全台回溫

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲東北季風影響最明顯時間為周三晚至周四清晨，新竹、苗栗近山區地方最冷下探11度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

冷空氣最冷時刻到！氣象局指出，這波東北季風增強，今（8）日晚間起到9日清晨是影響最顯著的時間點，中部以北、東北部地區低溫剩14-15度，其中在新竹、苗栗近山區地方更下探11度，中南部也要留意日夜溫差大。周五、六各地回溫，天氣穩定、下雨機率不高。

氣象預報員陳建安表示，今晚到明天清晨是這波東北季風最冷時候，中部以北、東北部地區低溫剩14-15度、南部及花東16-18度，由於這波冷空氣較乾冷，因此在新竹、苗栗接近山區地方，低溫更下探11度。

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▲▼冬季,秋天,冷空氣,冷氣團,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲周五起各地回溫，周六投票日全台氣溫更明顯回升，降雨機率也不高。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

周四仍為東北季風影響天氣，北部、東半部白天回溫有限，高溫為22-24度，中南部高溫雖可來到24-26度，但要留意日夜溫差大。周五起東北季風減弱，各地天氣穩定，周六各地氣溫明顯回升，北部及東半部高溫25-26度、中南部27-28度，低溫則為18-22度，各地降雨機率不高。

▲▼合歡山小風口下雪。（圖／合歡山管理站提供）

▲下波冷空氣偏濕冷，周日至下周一高山有機會再下雪。圖為合歡山小風口下雪畫面。（圖／資料照／合歡山管理站提供）

不過，周日又有下一波東北季風增強，這一波伴隨許多水氣，除北部、東半部會有降雨之外，連中南部山區也可能有雨勢，中南部平地雲量也會增多，各地都會感覺轉濕涼。

低溫部分，中部以北地區為15度，南部及花東17-18度。若在溫度、水氣配合情況下，氣象局也預報周日至下周一3000公尺以上高山，如玉山、合歡山等，都有機會下雪。

「時間對我們來說完全沒用！」

ET快訊
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