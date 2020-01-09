　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳洲要殺1萬頭「找水駱駝」！索馬利亞人狂喊：可以送我們　古老習俗曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者趙蔡州／綜合報導

澳洲大火自2019年9月延燒至今，已造成25人及近5億隻動物死亡，當局為了減少水源消耗、減少溫室氣體排放， 8日宣布開始為期5天「射殺1萬頭駱駝」行動，消息傳出後立刻引發各國討論。對此就有索馬利亞人表示，希望澳洲停止射殺駱駝的行為，「如果數量太多，你可以送給我們。」

綜合外媒報導，澳洲相關部門會出動數架直升機，8日起會連續5天進行射殺行動，近距離射殺的駱駝屍體將焚燒或掩埋，其餘的屍體則會留在原地。相關部門成員貝克（Marita Baker）表示，燥熱的天氣讓大家都很難受，駱駝會衝破民眾的籬笆入侵找水喝，而且駱駝的數量也已經失控，進而威脅到民眾生活安全。

駱駝。（圖／CC0圖庫／Pixabay）

▲駱駝在索馬利亞有僅次於人類的地位，一個人擁有的駱駝數量多寡，更是衡量一個人社會地位的標準。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

消息曝光後，許多人對於駱駝的遭遇相當不捨，甚至有索馬利亞網友希望澳洲能把駱駝送給他們，駱駝在當地有僅次於人類的地位，一個人擁有的駱駝數量多寡，更是衡量一個人社會地位的標準。索馬利亞駱駝牧人協會主席慕斯塔菲（Mustafe Cali Deeq）表示，澳洲不應該大規模撲殺駱駝，而是把牠們送回最初的棲息地。

索馬利亞人認為，澳洲境內的駱駝是19世紀英國殖民時期，英國人從索馬利亞帶到澳洲繁殖的，因此他們才希望澳洲可以把駱駝歸還。實際上駱駝確實不是澳洲的原生動物，而是殖民者從印度、阿富汗、中東及非洲等地帶到澳洲的，其中也包含索馬利亞。

ET快訊
一夜暴跌8°C夏→冬！急凍12°C「時間點出爐」
女星反台獨不遺餘力！弟竟加入民進黨　她氣瘋了
獨／王立強、陸商、蔡正元4張對話截圖曝光！「談好條件幫落實」
凱道挺韓喊破100萬人！網神邏輯打臉：台北能住1億人？
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澳洲要殺1萬頭「找水駱駝」！索馬利亞人狂喊：可以送我們　古老習俗曝光

女王耶誕節忽略他？照片揭「王室超不友善」　哈利梅根決心放飛自我

10歲男童藏飛機起落架！1萬公尺高空「-50°C」缺氧凍死　發現已成冰屍

川普剛說「伊朗退讓了」　革命衛隊指揮官嗆：馬上會有更嚴厲報復！

60年後出現超新星「和金星一樣亮」　掛天空發光長達1個月

美伊爆爭端！各國反應不一…西歐望「降溫」　敘利亞：伊朗是對的

女主播連身裙拉鍊炸開　出動膠帶和大夾子現場「縫合」

「澳洲喜鵲」學會消防警笛聲！160萬網友關注：比總理的話更有用

烏克蘭安全委員會曝烏航失事「3大說法」　專家團抵伊朗展開調查

他往窗外一看嚇壞！　4歲女童搖搖晃晃「沿著5樓外牆」來回走

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

主人狂被咬崩潰「向訓練師求助」　她耐心鼓勵、引導...幼犬3天學乖

陳水扁激動北上3問馬英九 公款私用無罪「讀同個大學嗎？」

計程車上掉手機！暖司機回頭送還　大陸夫妻狂讚：台灣最美風景是人

鄧紫棋東區唱片行買自己專輯　換到員工價+一個月播她的歌XDD

淘寶台灣年貨節

澳洲要殺1萬頭「找水駱駝」！索馬利亞人狂喊：可以送我們　古老習俗曝光

女王耶誕節忽略他？照片揭「王室超不友善」　哈利梅根決心放飛自我

10歲男童藏飛機起落架！1萬公尺高空「-50°C」缺氧凍死　發現已成冰屍

川普剛說「伊朗退讓了」　革命衛隊指揮官嗆：馬上會有更嚴厲報復！

60年後出現超新星「和金星一樣亮」　掛天空發光長達1個月

美伊爆爭端！各國反應不一…西歐望「降溫」　敘利亞：伊朗是對的

女主播連身裙拉鍊炸開　出動膠帶和大夾子現場「縫合」

「澳洲喜鵲」學會消防警笛聲！160萬網友關注：比總理的話更有用

烏克蘭安全委員會曝烏航失事「3大說法」　專家團抵伊朗展開調查

他往窗外一看嚇壞！　4歲女童搖搖晃晃「沿著5樓外牆」來回走

照片被盜用！變挺韓長輩圖　中信兄弟「峮峮女神」怒了

中學五人制／北區高男複賽　北市復興退苗縣興華拿第一

影／「滿身是傷痕但不要緊...」陳菊126秒影片逼哭網友：這張選票決定台灣未來

TIME專訪／外資、媒體移轉台灣？蔡英文：台商回流6000億「最安全的生產地」

「很多人都很緊張」　蔡英文喊話支持者：不要低估對手、不要分散力量

一夜降8°C夏→冬！鋒面＋冷空氣轉雨濕冷探12°C　吳德榮：高山可能降雪

TIME專訪／香港激烈抗爭一國兩制？　蔡英文：台灣人對中國信賴度大打折扣

SBL／瓊斯飆25分證明腳傷無礙　台銀放話還要拚爭冠

澳洲要殺1萬頭「找水駱駝」！索馬利亞人狂喊：可以送我們　古老習俗曝光

嘉縣海區抓到賄選虛晃一招　檢警帶回12人複訊後飭回

國際熱門新聞

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

10歲童藏起落架　-50°C缺氧凍死

LIVE／伊朗空襲美軍　川普說話了

澳警證實威脅利誘王立強　展開調查

10隻獅子遭屠殺奪16命　鼻爪全被割走

機身驚見孔洞　專家：可能被擊落

伊朗3外交管道私訊美國：好我們結束了

退居幕後！哈利夫妻聲明「卸下資深皇室成員」

川普沒開戰　呼籲伊朗擁抱和平

遊民睡覺遭縱火　瞬間成火球身亡

「皇室成員照」引爆哈利梅根引退震撼彈

澳洲野火燒掉一個南韓　傷亡動物10億隻

鄉下少女住進豪宅　50天後變化超驚人

撕毀《女子半身像》畫作　英男面臨天價賠償

更多熱門

相關新聞

美妝品牌捐單日營業額助澳洲野火救援

美妝品牌捐單日營業額助澳洲野火救援

引發全球關注的澳洲野火從去年9月延燒至今4個多月，災情慘重，嚴重破壞當地生態，許多名人如「雷神」克里斯漢斯沃、妮可基嫚紛紛帶頭捐款救災，而今日更有知名美妝品牌Jurlique茱莉蔻宣布將捐出單日營業額，100%全額捐助野火救援行動。

王立強間諜案　不排除傳喚蔡正元

王立強間諜案　不排除傳喚蔡正元

NASA公佈慘況　估2.5萬隻無尾熊受害

NASA公佈慘況　估2.5萬隻無尾熊受害

澳洲大火走失　愛貓7天後奇蹟現身

澳洲大火走失　愛貓7天後奇蹟現身

野火狂燒！澳國小救110隻無尾熊

野火狂燒！澳國小救110隻無尾熊

關鍵字：

澳洲澳洲大火澳洲野火駱駝

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／扣嫂流產！驗孕日期曝光...39天後失去小孩

過馬路遭曳引車輾斃！兒崩潰抱屍　店家：腳身分離

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

杜汶澤46秒投票片問台灣「你知道你幸福嗎？」12萬人淚崩

小賈斯汀認了「罹患不治之症」！

凱道70萬人韓粉感動穩了！鄉民崩潰

莉婭認愛謝和弦！反擊「決裂是Keanna一手造成」

獨／Keanna流產　謝和弦收砲火盼好聚好散

東吳情侶雙屍真相曝！驚見男友上吊亡...她同赴黃泉相會

雙屍悲劇！主唱男大生自殺、女尋死

苦勸大學兒　挺韓爸寫1460字長文

美女博士發現「老公是Gay」跳樓身亡

10歲童藏起落架　-50°C缺氧凍死

BTS柾國紅眼框向粉絲道歉

720萬「黃金齒輪」闖關　外層鍍銀還是栽了

更多

最夯影音

更多
出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚
霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面