支援澳洲野火…美國消防菁英抵達雪梨機場　全大廳掌聲狂歡呼

▲美國已派出超過百名消防員，投入澳洲野火救災。（組合圖／路透社、Commissioner Shane Fitzsimmons臉書）



記者王致凱／綜合報導

為協助澳洲對抗失控野火，美國累計派出超過百名有實戰經驗菁英消防員，前往支援打火。澳洲新南威爾斯州鄉村消防局（Rural Fire Service）局長費茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）9日分享影片，當最新一批美國消防員魚貫從雪梨機場入境口走出時，現場群眾爆出熱烈掌聲歡迎。

費茲西蒙斯說，「當消防員抵達接機大廳時，人們自發性以掌聲歡迎他們，代表著澳洲人對這些消防員的慷慨協助表，達感激與欽佩之意。」目前不清楚這批美國消防隊隸屬哪個單位，但費茲西蒙斯補充說，這組消防員將前往支援維多利亞州的野火戰線。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、福斯新聞（Fox News）先前報導，事實上，美國自從去年12月起，已經陸續部署74名以上林務署或內政部消防人員前往澳洲協助野火災情；另外在 1月7日，也有一支來自加州洛杉磯、擁有豐富野火實戰經驗的20人消防菁英小隊遠征澳洲。美國總計已派出超過100名消防隊員前往澳洲支援。

洛杉磯國家森林主管賈西亞（Robert Garcia）表示，「能夠代表美國林務署，幫助澳洲兄弟姊妹對抗野火，是我們的一大榮幸。」消防員卡德納斯（Danielle Cardenas）則坦言，在未知環境中對抗火災，仍有一定的風險。

這並不是美國和澳洲首次消防互助，澳洲、紐西蘭過去15年內也都曾派遣消防員前往美國支援撲滅野火，例如前年8月就有138名紐澳消防員抵達美國。截至1月8日，澳洲野火已經延燒數月仍未被撲滅，焚毀1560萬英畝土地，摧毀至少2000棟房屋，奪走25條人命，並有估計10億隻動物遇難。

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