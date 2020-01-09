486先生公開挺農緣由竟因「兒子將當兵」　大讚吳怡農軍事經濟觀點

▲吳怡農與486先生暢談民主理念。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）



記者陳涵茵／台北報導

大選倒數48小時，北市立委候選人吳怡農今（9日）釋出最後一波競選影片，也在競選辦公室邀請網紅486先生暢聊，兩人談到台灣民主一路走來的不容易，呼籲選民一定要在11日站出來投票。

吳怡農與486先生的緣分從很久之前就結下，486先生今日也特別提到願意公開支持吳怡農的緣由，他提到自己的小叔叔曾在從軍時逝世，過去也曾走上街頭為洪仲丘冤死案發聲，現在換自己的小兒子即將去當兵，不免有些擔憂。在聽見吳怡農對國防策略、國家安全的政見後，他相信吳怡農若進國會，能落實兵役制度、精實訓練，不浪費四個月役期。也提到自己本身就是中小企業，非常支持吳怡農認為投資環境、國家安全要穩定的國防經濟學論點。

▲486先生公開表態挺農。



同時，486先生也感慨地說：「西方民主已有上百年歷史，台灣相對不成熟，想我20歲第一次投票，是台灣史上第一次直選，當時很多人若投黨外根本不敢表態。」並提到這兩、三年周遭大概有上千位好友叫他不要政治表態，不然會流失生意，他霸氣地說：「我對那些看沒這麼重，對政治就應該要閉嘴，我不覺得應該要這樣，民主就是要發聲。」也認為理性選民不會因此就斷絕生意往來。

▲486先生搞笑抱怨吳怡農競選頭巾綁太緊。



吳怡農則認為，社會各個角落有意見領袖願意把精力來出來，談及對政治的想法與想像都是好事，社會風氣從原本不敢表態立場、到不太習慣到現在願意站出來，都是民主進步的展現。他也欣慰地說：「透過這次大選，看到台灣的政治氛圍的轉變，這就是台灣自由民主美好之處。」也提到希望未來政治性活動，都能越來越不「政治」。