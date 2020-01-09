桃園吳志揚夫婦合體大掃街　綠營黃世杰由總統陪同全力衝刺

▲吳志揚車隊掃街獲選民大力支持。（圖／吳志揚競選總部提供）

記者楊熾興／桃園報導

距投票倒數不到48小時，選戰進入最關鍵的時刻，在桃園市選情最激烈的第二選區中，國民黨立委候選人吳志揚前縣長與鄭文燦市長子弟兵黃世杰，9日分別展開車隊掃街，吳有太太洪秀華夫妻倆自選戰以來首次合體車隊掃街，黃則是蔡英文總統陪同。

▲民進黨提名立委候選人黃世杰則由總統蔡英文陪掃街。（圖／黃世杰競選總部提供）

桃園市第二選區包括楊梅、新屋、觀音、新屋，轄區僅次於六選區的復興、大溪及八德，吳志揚表示，這是自選戰開始以來，他與老婆在一起相處最久的一天。因為這個選區很大，幅員遼闊，許多活動必須一大早出門才來得及，而忙完回到家也都12點，幾乎沒時間與家人說上幾句話。

▲吳志揚首次與太太合體掃街全力衝刺選票。（圖／吳志揚競選總部提供）

吳志揚提到，這幾個月以來，他和太太兵分兩路拜票，踏遍二選區的每一塊土地，這次總算能夠「合體」掃街，不過有點吃味的是，鄉親都搶著跟秀華握手，而忽略他，讓他分不清誰才是這次選舉的主角。吳志揚太太表示，每次選舉都非常忙碌，很擔心志揚因此搞壞身體，這次出來一起跑是希望能夠分擔他的辛勞，拜託鄉親將手中神聖的一票投給吳志揚。

今天早上蔡英文總統也再次與黃世杰候選人前往楊梅埔心市場掃街，沿路鄉親熱情揮舞旗幟，蔡英文總統也親自推薦立委候選人黃世杰，表示黃世杰是市長鄭文燦的得意門生，對建設非常熟悉，將來進入國會一定可以與總統、市長行程堅強的建設鐵三角。

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