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投票日晚上變天！周日起轉濕冷低溫↓14°C⋯最冷時段曝光

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▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,溼冷,下雨,雨天,雨傘,撐傘,大雨。（圖／記者李毓康攝）

▲周六晚間開始變天。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

受東北季風減弱影響，今日各地陽光露臉，僅早晚氣溫偏低，中央氣象局表示，今（9）日至投票（11）日間天氣狀況穩定，北部白天高溫約23到24度、中南部26到27度，夜間、清晨則約16到19度。之後東北季風再增強，各地轉濕冷，周日到周一最冷，最低將下探14度。

氣象局表示，今日白天隨著東北季風開始減弱，各地陽光露臉，北部及宜花高溫約22至24度，整天仍偏涼，有陽光時較暖，中南部及台東則在25至27度間，較為舒適；天氣方面，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區偶有零星雨。

請繼續往下閱讀...

氣象局預報員官欣平表示，今日至投票日間天氣形態類似，都是因為東北季風減弱，各地多雲到晴、有陽光，僅東半部會有局部降雨，明（10）日北部、東半部高溫約23到24度、中南部26到27度，今晚至明晨各地低溫約16到19度，中部以北局部地區受輻射冷卻影響，有機會出現14到15度低溫。

▲▼投票日白天天氣好。（圖翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲投票日白天天氣好。（圖翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

官欣平表示，投票日後隔天東北季風增強、鋒面通過，水氣也增多，周日、周一影響最明顯，各地低溫約14到17度，北部、東半部白天高溫約18到20度，且不只北、東有雨，包括中南部山區都有機會降雨，中南部平地雲量也會增加。

官欣平指出，周二起水氣減少，僅剩迎鋒面北、東部有雨，且東北季風增強時段也有空檔，預計會有時雨時晴、時冷時暖的狀況，此波冷空氣影響到周四，屆時就會逐漸減弱。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，周六投完票可到處走走、曬曬太陽，到了周日天氣非常不同，轉為又濕又冷，北部、宜蘭都有下雨機會，周日到周一東北季風增強，各地轉濕涼、冷，北部與東半部降雨機率高。

▲▼投票日天氣穩定。（圖／翻攝自Facebook／報天氣 - 中央氣象局）

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