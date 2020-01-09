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痛批民進黨滿嘴唬爛　連戰：要把未來交給沒有責任感的政權？

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記者陳家祥／台北報導

2020選舉進入最倒數階段，國民黨總統候選人9日晚間在總統府前的凱達格蘭大道舉辦選前最後，也是最大場的北部造勢活動「凱道勝利晚會」，號召百萬庶民共襄盛舉。國民黨前主席連戰助講時痛批，中華民國好不容易再度進入國際衛生組織、國際民航組織，但是因為政策錯誤又被人家掃地出門，連美國的助理國務卿，公開講我們絕對不能夠承認台灣是一個主權國家，「這個政府開口美國閉口美國，有沒有去抗議啊？沒有，所以他講這話是說給台灣人聽而已，做不到半個，滿嘴唬爛」。

「我們大選決戰時刻已經到了。」連戰表示，這一次選舉不是三分天下，而是中國國民黨和民進黨對於中華國未來總體發展路線何去何從，一個選擇性的決戰，「所以我相信我們所有的同袍，大家今天晚上在這裡，還有很大的更廣大的同胞們，都是秉著一顆天佑台灣、天佑中華民國的心」。

連戰指出，4年前大選民進黨提出來維護現狀，當時大家覺得假如能夠維護現狀，在和平中間來發展，也是不錯的一個選擇，所以有很多的人就給民進黨一個機會，「但是3年半以來我們大家可以看看，沒有照這個承諾走，演變成為仇中、恨中，這可以說是對兩岸的關係一個抗中敵對的心理來面對最重要的一個問題」。

連戰表示，「然後對於所謂台灣獨立，這種理想，提出來所謂愛台灣所謂護主權的這種口號、政策，對於我們的發展，經濟方面合起來，是一個新的台灣經濟奇蹟，如何實現我們不知道」。

「對於所謂護主權、維護主權，當然維護主權一定要國際上、外交上，雙方多邊都要支持你，這才是主權國家。」連戰表示，過去幾年在這政府手裡面丟掉7個邦交國，「承認我們主權獨立的邦交國都走開了，還反過來承認大陸的外交，來回就是14個，大家想像的是這麼多的朋友離我們而去」。

▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」。（圖／記者李毓康攝）

此外，連戰還指出，中華民國好不容易再度進入國際衛生組織國際民航組織，但是因為政策錯誤又被人家掃地出門，連美國的助理國務卿，公開講我們絕對不能夠承認台灣是一個主權國家，「這個政府開口美國閉口美國，有沒有去抗議啊？沒有，所以他講這話是說給台灣人聽而已，做不到半個，滿嘴唬爛」。

「我們愛台灣，大家都愛台灣，我們很多都是生於斯長於斯的台灣，台灣的價值就是自由、民主、公平、正義。」連戰還詢問台下的支持者，台灣今天有自由民主？大家看看實際上是一黨的運作、一黨的獨裁，一個人的操弄一個人的獨裁，「我們這個國家沒有任何制衡的能力、方法」。

連戰痛批，民進黨要怎麼做就怎麼做，為所欲為，強迫性要修法，沒有一個力量可以阻止，「今天台灣變成一個不是自由民主的國家，徹底傷害台灣的價值觀念，不能看這樣的情況，一個國家沒有三權獨立沒有五權憲法，一個人說的算，他要負責」。

「他們呼籲全民支持所謂新的經濟奇蹟。」連戰表示，今天不能在30年前台灣的奇蹟，那時候幾十年成長，的確是世界上的奇蹟，也不能說四小龍的龍頭，「這都過去了，從今而後我們怎麼樣可以做頭？每個地區的自由貿易組織一個一個成立，台灣都沒有辦法進去，我們沒有競爭力，ECPA要到期了，萬一停止了怎麼辦？」

最後連戰表示，真的要把未來交給一個沒有經驗、沒有責任感的政權？最後，時間到了，後天開始，大家全力團結起來集中選票，一票一票投給2號的韓國瑜，好不好？每一區的立委請大家投給他們，不分區9號國民黨，投給他，「讓我們大家不要再走回頭路，讓我們向前看，為全民帶來勝利」。
 

▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」。（圖／記者李毓康攝）

▲「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」，連戰。（圖／記者李毓康攝）

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