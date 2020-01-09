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美食外送訂毛毛蟲、羊頭　超猛菜單解鎖南非人熟悉的家鄉味

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Uber Eats打入南非市場（圖／翻攝自Uber Eats官網）

▲Uber Eats在台灣積極搶市占，也將美食外送服務推到南非市場。（圖／翻攝自Uber Eats官網）

記者洪菱鞠／綜合報導

美食外送平台在台灣掀起火熱激戰，遠在非洲大陸的南非，僅管當地的美食外送服務才剛起步，但根據市調機構Statista統計，到了2023年，其產業規模可望達176億蘭德（折合新台幣約373億元），因此有多家業者極力布局爭奪市場大餅，其中，Uber Eats去年成功打入後，目前已經與最大競爭對手Mr D Food平起平坐。

南非美食外送商機潛力大，Statista統計，其美食外送產值在2019年達104.9億蘭德（換算約新台幣222億元），且每年成長近14%，預估2023年市值可望達176億蘭德。另外，市調公司Insight Surveys數據顯示，Uber Eats與Mr D Food是目前該市場的兩大主要業者，共占了大約80%～90%的市場。

隸屬於網路集團Naspers旗下、以電話外送服務起家的Mr D Food，是當地的外送業者，標榜已有約200萬南非人下載程式，每月活躍用戶達70萬人，在美食外送服務上，過去一年的食物訂單金額多達15億蘭德（換算約新台幣32億元）。

而Uber Eats搶攻台灣市場，在南非市場也一樣，不過起初鎖定高檔餐廳提供服務，對於經濟處於衰退邊緣的南非來說，這項策略推行的並不順利，之後才把目標轉向地方傳統美食，2019年5月進軍蘇威托鎮，與當地20多家餐廳合作，並在多達48萬種選項的菜單中，加入燉牛羊肚、毛毛蟲、牛蹄凍與羊頭等眾多當地美食，滿足渴望品嚐家鄉菜的多數中產階級消費者。

經營策略改變後，Uber Eats布局市場的成效逐漸浮現，其中一家合作餐廳的銷售因此提升15～20%左右，看好龐大商機，業者甚至把目標設得更高，希望能增加至50%。除了Uber Eats、Mr D Food，也有其他業者準備加入戰局，路透社報導指出，Uber在非洲的叫車服務勁敵 Bolt（舊名 Taxify），計劃於2021年初推出美食外送服務，市場競爭將越來越激烈。

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