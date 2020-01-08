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招財開運術大公開！ 穿對顏色、貴人生肖同行旺整年

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▲過年、說好話、討紅包、吉祥話。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲送豬迎鼠，想要在新的一年轉運，許多人會準備開運招財小物。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

送走豬年迎接鼠年，想要在新的一年轉運、獲得好運，不少人會準備開運招財小物，今年不妨從生肖沾財氣開運術開始著手！易經財經專家陶文在新書《2020鼠年開財運賺大錢》指出，這是最有效、最直接、最快速的轉運策略，而這就是所謂的「借力使力」，接下來就是朝向目標前進了。

▲▼ 。（圖／時報出版提供）

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▲易經財經專家陶文指出，肖沾財氣開運術是12生肖最有效、最直接、最快速的轉運策略。（圖／時報出版提供）

老鼠們的本命五行屬水，方位在正北方。今年的太歲位置就是在正北方，因此老鼠們將座位、床位或重要的功能空間設在此處，例如公司的董事長或一級主管、財會、業務部門……，有機會借助太歲的能量提昇公司大運勢。風水擺飾方面，在屋宅或辦公室的正北方建議擺放水牛造型飾物，材質以水晶最為理想，白色陶瓷也值得使用。水牛象徵的是腳踏實地，穩步前進，同時也是庚子鼠年的「歲合星」，不但可合住太歲的大能量，同時也讓公司的業績與財富穩健成長，水牛就是財富的象徵。

幸運顏色：紅色、芥末黃、粉綠

幸運數字：9、4、2、7及其組合

流年幸運方位：西南、東南方和正南方

流年貴人生肖：牛、老鼠、猴子、龍

牛的本命五行屬土，火和土是最吉利的生助五行元素，火的顏色是紅色、紫色，而土則是黃色、卡其色，方位則是正南、西南方、東北方。牛族們在庚子鼠年擁有了「歲合星」的照拂，以及「財源生財」的好訊息，這是一種心想事成的好磁場，只是需要更多的火星能量，讓自己可以真正享用到這些成果。屋宅和辦公室的東北方是牛族們的本命位置，在這個位置上擺放鹽燈、檯燈或立燈，都具有提昇享用好運勢的能量。這些燈具必須一整年點亮，因為這是牛族們的開運外掛工具，也是續能旺運的長明燈。

幸運顏色：紅色、紫色、黃色與駝色

幸運數字：9、5、2、8及其組合

流年幸運方位：東北方、正南方、西南方、東南方

流年貴人生肖：蛇、老虎、牛、狗

水氣旺盛的今年，對於五行屬木的老虎而言，就水生木的理論來說，這將會是個吉利的好流年。而這也是充滿自信氣勢之年，然而最好能夠搭配適當的風水布局，讓這樣的氣勢可以提供一種「如虎添翼」的轉變，畢竟這是六十年才出現一次的生命層次調整年。火與土是今年最需要的轉變元素，宜多採用紅、紫、黃與土色系列的衣物與擺件。適宜在屋宅和辦公室代表山林的東北方，擺放代表尊貴的石頭或黃水晶，而隨身攜帶虎眼石配件可以助長虎威。西南方點一盞太陽色系的燈，將會提昇事業與財富的能量。

幸運顏色：芥末綠、粉紅色、淡黃色和棕色

幸運數字：4、2、8、9及其組合

流年幸運方位：正南、東北、西南、東南方

流年貴人生肖：馬、狗、兔子、羊

紅花需要綠葉，綠葉也需要紅花。而2020年的綠葉更需要大樹木，因為可以爬得更高，看得更遠。庚子年是個金水相生的流年，五行屬木的兔子容易獲得滋潤，因此這是個喜悅的一年。不過由於木的五行氣勢並不理想，因此兔子們在現實生活中，需要找到理想的朋友共好共榮。而在風水空間布局上，也有必要強化這個元素，因為這也是向大自然借力使力。今年的本命位「正東方」由最凶的「五黃煞」所管轄，需要擺放一盆加了「海鹽」的「陰陽水」以及花卉、盆栽，既化了煞，也順了本命磁場。屋宅和辦公室的東北方，則擺放黑曜石的豬造型雕飾，具有名利雙收的神效。

幸運顏色：粉綠、紅紫色和黃色

幸運數字：3、8、4、6及其組合

流年幸運方位：正東方、東北方、東南方和西北方

流年貴人生肖：豬、老虎、馬、狗

2020年是個金水氣息活絡的流年，對於龍族們而言，這些氣息代表的是機會，由於行動能量超強，因此是個值得掌握住機會衝刺的流年。雖然穩定的氣息需要補強，不過此種六十年一遇的流年，還真的要好好把握。龍的本命五行屬土，火星是相生的元素，而土星則是一種助益，因此紅色和黃色是吉利色系。只不過在金水氣息旺盛的今年，龍族們最需要的是木星，可讓行動能量轉化成「名利雙收」的養分。於是最佳風水開運顏色，將會是紅、紫、黃、綠的搭配運用。西南方是龍族們今年的「三合貴人方」，在住宅和辦公室的西南方點一盞「長明燈」，不但旺了智慧，也照亮了財富。讓「名利雙收」好運，從財利開始。

幸運顏色：紅色、紫色、黃色、綠色

幸運數字：8、9、3、5及其組合

流年幸運方位：西南方、正東方、東南方、正南方、東北方

流年貴人生肖：猴子、老鼠、雞、馬、老虎

萬事具備，只欠東風。蛇族們進入2020庚子鼠年的五行態勢十分完整，所以說這是個好流年。如果再補強「木星」，整體運勢將會更加圓融。而這個「木星」元素所代表的正是家庭和團隊，這也是為什麼要建議蛇族們建立屬於自己的平台的原因。蛇的本命方位在東南方，五行屬火，在住家和辦公室的東南方擺放綠色盆栽，並且點一盞「貴人長明燈」，具有讓貴人氣息欣欣向榮的功效。另外再擺放猴子造型雕飾，材質以金屬或白水晶為佳，懸掛猴子騎馬的圖畫，據說具有「馬上封侯」的效益。有形必有靈，值得蛇族們寧可信其有。

幸運顏色：水晶綠、紫色、黃色

幸運數字：2、5、3、4及其組合

流年幸運方位：正東、東南、正南、西南

流年貴人生肖：猴子、兔子、馬

「沖太歲」除了「安太歲」外，必須在自己身上、家庭與辦公室的風水上布局，才有機會真正把「沖太歲」轉化為衝出重圍與化解困境的神力，甚至於來個鯉魚躍龍門，讓運勢獲得翻轉式的變化。十二年一次的機會，值得馬人們掌握。馬人的本命方位在正南方，五行屬火；2020庚子鼠年的太歲辰次在正北方，五行屬水。化解此種「對沖」狀態的理想元素就是「木星」，因為「水生木」之後，「木生火」的現象容易出現，於是「太歲」的水星就不再沖剋馬人的火星。隨身攜帶「虎眼石」手鍊或平安扣，是馬人最為理想的趨吉避凶。而在屋宅和辦公室的正南方擺放白水晶或虎眼石球，正中央（客廳）則擺放綠色盆栽，馬人就可享受「化煞為權」的順遂滋味。

幸運顏色：紅色、紫色、粉綠

幸運數字：3、4、5、8及其組合

流年幸運方位：正東方、東南方和東北方

流年貴人生肖：兔子、老虎、蛇和龍

「智慧星」與「偏財祿星」併臨，智慧生財值得期待。而「理想星」與「現實星」也出現焦點，生活的美好有機會獲得轉變。這是個美麗的好流年。不過值得留意的是，這些美好與財富並不容易有效地積累和豐富，只因為「歲星五行氣勢」並不均衡。因此有必要在風水布局上多用心思。羊族們本命五行屬土，面對水氣旺盛，同時也存在金星氣息的今年，由於缺乏了「木星」與「火星」的支援，上半年的精彩並不容易延續到下半年。因此除了多採用綠色與紅色開運外，住宅和辦公室的正東方、東南方需要擺放「陰陽水」。而正南方則擺放三顆代表平平安安的蘋果，二至三週更換一次。

幸運顏色：綠色、紅色、紫色、黃色

幸運數字：3、4、2、9及其組合

流年幸運方位：正東方、東南方、正南方、西南方

流年貴人生肖：老虎、蛇、兔子、雞

猴子的流年氣勢是活絡的，機會磁場更是旺盛的，因此必須展現行動力，不過目標的規劃卻也缺之不得，而代表「目標」的元素就是「木星」，是今年五行氣勢中最為鬆散的一個。因此，有必要在風水布局上給予補強，否則即便努力得很快樂，和預期中的目標卻容易愈離愈遠。猴子本命五行屬金，鼠年太歲五行屬水，歲祿星就是「申辰次」，在此種金水相生的流年節奏中，只要在屋宅和辦公室的「西南方」擺放「豬」造型擺件，材質以木頭與黑曜石為佳，再加上花卉與文昌長明燈，則事半功倍，福澤廣納。

幸運顏色：藍色、黃色、芥末綠

幸運數字：1、2、3、4及其組合

流年幸運方位：正北方、西南方、正東方和東南方

流年貴人生肖：龍、猴子、蛇、兔子

2020年是金水氣息充沛的流年，對於五行屬金的雞族們而言，的確是正向而喜悅的。不過由於在水氣的蹤跡中，隱藏著干擾正向磁場的能量，這股能量需要加以抒解與管理，否則極容易出現「開高走低」的結果。「朋友星」的流年氣息並不理想，所以重要抉擇寧可問數據，也不要輕信人的經驗法則。「木星」是代表目標的元素，而「土星」則是管理的代表。隨身配戴「虎眼石」可讓「朋友星」由負轉正，而在住宅與辦公室的正北方，擺放大型綠色植栽，則可化小人為貴人。東北方擺放石頭擺件或牛的雕刻裝飾，材質以鐵與白色為佳，有機會營造「名利雙收」的風水能量。

幸運顏色：咖啡色、芥末綠、駝色

幸運數字：2、4、5、8及其組合

流年幸運方位：東北方、東南方、西南方

流年貴人生肖：龍、老虎、牛、蛇

狗族們的本命五行屬土，2020年對於狗狗們而言，是智慧星與行動能量併臨的流年，因此這一年只要願意行動，就有機會心想事成。只不過可惜的是，由於庚子太歲五行氣數中，並不提供穩定與收成的能量，因此即便積極行動後大有斬獲，或即便掌握機會而心想事成，也不容易積累成果或享用戰功。唯有補強火、土元素，才有機會平安與順遂兼具，享用辛苦後的果實。於是紅、紫、黃色成為了積累好運勢的幸運色系。風水布局方面，則有必要在西北方擺放長明燈和礦石材質的聚寶盆，除了可讓元辰更光彩外，也可以積累流年財富。

幸運顏色：正紅、紫色、西瓜黃、駝色

幸運數字：9、2、8、4及其組合

流年幸運方位：正南、西南、東北、東南

流年貴人生肖：馬、狗、牛、老虎

庚子太歲的金水相生，是吉，也是凶。凶的是，容易出現許多負擔，提昇了「病符星」的重量。吉的是，只要多安排廣結善緣與學習的機會，則庚子太歲的金水相生，將會成為取之不盡、用之不竭的能量渠道。
木星是今年最好的風水元素，在屋宅與辦公室的東南方擺放一盆綠色盆栽，或者是用陰陽水供養的黃金葛，太歲貴人能量容易獲得「生長」意涵式的提昇。當然也可以擺放具有木元素的礦石，例如木化石、螢石、孔雀石、拉長石、碧璽、虎眼石……等。而隨身配戴「虎眼石」平安扣或珮飾，將會為豬族們帶來事業上的大突破能量。

幸運顏色：粉綠、咖啡色、藍綠色、紫色

幸運數字：3、4、5、9及其組合

流年幸運方位：粉綠、咖啡紅、藍綠色、紫色

流年貴人生肖：正東、東南方、正南方

★本文經時報出版授權，摘自《2020鼠年開財運賺大錢：易經論股鎖定最佳獲利點，風水造吉招財迎福好運到
★作者陶文，身兼《工商時報》週日版「一週股市先探」、每日「股市黃曆」、《Money錢雜誌》「易經論股」、《非凡商業週刊》「財經趨勢另類觀察」專欄主筆，更廣受《非凡電視》、《中廣》、《東森》等節目熱烈邀訪。不僅嫺熟東方易卦、天象與西方星座，在國際財金趨勢觀察與投資分析預測上更有深厚顯著的功力，被譽為是台灣「易經財經專家」。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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