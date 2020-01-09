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2020經典山城小鎮　台東關山及長濱獲選各奪600萬獎金

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▲ 台東關山及長濱獲選2020經典山城小鎮。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 台東關山及長濱獲選2020經典山城小鎮。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府向交通部推薦「關山鎮」與「長濱鄉」參加2020台灣經典/山城小鎮，觀光局透過嚴謹的神秘客現勘與委員評選出全台30個經典小鎮，結果2鄉鎮雙雙獲選，台東縣也是繼去年成功鎮、池上鄉獲獎後，再度獲得此殊榮，日前由交通部長林佳龍親自頒獎，2鄉鎮各奪600萬宣傳行銷及設施整備獎金。

▼ 台東長濱說中「海天一線」的絕妙風景。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼ 台東長濱說中「海天一線」的絕妙風景。（圖／記者楊鈞典翻攝）

觀光局長周永暉表示：觀光局配合今年推動脊梁山脈旅遊年主題，台東縣的關山、長濱皆入選今年的經典/山城小鎮。觀光局同樣比照去年經典小鎮模式，2個公所各補助活動行銷100萬元與遊憩設施整備500萬元。

▼ 台東關山為國內農特產及族群融合最為豐富的鄉鎮 。（圖／記者楊鈞典翻攝）
▼ 台東關山為國內農特產及族群融合最為豐富的鄉鎮 。（圖／記者楊鈞典翻攝）
台東縣府觀光副處長王國政指出，近年關山鎮與長濱鄉為縣內熱門的觀光景點，關山與長濱在2019年各以關山親水公園、金剛大道各評選為1、2星等之觀星點位，配合山區光害低特色，可欣賞到無邊無際的星空美景，日夜都有絕佳美景相伴。每年亦於該處舉辦最美星空音樂會，最新活動消息可參考臉書粉絲專頁-台東就醬玩。

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