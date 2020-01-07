30大經典小鎮出爐！各發600萬元拼觀光　雲林祭「古坑咖啡」吸客

▲觀光局遴選出30大經典山城小鎮。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局將2019年訂為小鎮漫遊年，配合2020年為脊梁山脈年，觀光局從全台各地小鎮再度遴選出30個經典、山城小鎮，如平溪、貓空、古坑等。交通部長林佳龍表示，要存舊立新，持續發展舊有小鎮。觀光局長周永暉表示，個小鎮均有600萬的預算，可用於行銷與遊憩整備，另外預計本周就會選出10大經典小鎮，作為國際觀光推廣重點。

觀光局去年選出30個經典小鎮與10個客庄，作為國旅推動重點，今年再度嚴選出30個小鎮，其中20個為山城小鎮，呼應2020脊梁山脈年，各小鎮均有100萬行銷預算與500萬遊憩整備費用，為了結合綠化，也會要求小鎮從中使用50到100萬的預算植樹。

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周永暉表示，將透過三大管道行銷小鎮，包括網紅拍片的踩線團、與地方政府及業者合作、提供行銷整備預算，雲林古坑也準備主打咖啡，吸引旅客至該地消費，另觀光局也會遴選出10個經典小鎮，作為國際觀光主大特色。

▲觀光局長周永暉。（圖／觀光局提供）

今年入選的30大小鎮包括基隆中山、新北平溪、台北貓空、桃園楊梅、新竹橫山、新竹尖石、新竹香山、苗栗頭屋、台中和平、台中舊城、彰化田中、彰化二水、南投信義、南投清境、雲林古坑、雲林虎尾、嘉義阿里山、嘉義西區、台南新化、高雄六龜、屏東霧台、宜蘭蘇澳、宜蘭羅東、花蓮富里、花蓮吉安、台東關山、台東長濱、澎湖馬公、金門金城、連江莒光。

透過策略結盟方式，就可吸引旅客觀光，周永暉指出，彰化田中與日本車站締結友好關係，成功吸引日本旅客朝聖。林佳龍表示，去年有許多港澳、星馬的旅客到小鎮旅遊，交通部特別存舊立新，留下舊有小鎮特色，加入新的山城小鎮，增加觀光資源。

林佳龍也說，全國觀光發展會議中，各界均認為應將交通部改為「交通觀光部」，讓交通部各局處一起拼觀光，且觀光局預估今年來台旅客可達1200萬，但他說，「這個目標只是低標，希望觀光局能提高目標，畢竟日韓、東南亞市場都還有很大開發潛力」。

▲交通部長林佳龍。（圖／觀光局提供）