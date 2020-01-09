華航盥洗包吸睛！繼紅、黑、迷彩色後⋯春天再推「神秘新色」

▲華航去年二月推出新款盥洗包。（圖／華航提供）

記者李宜秦／台北報導

中華航空2019年滿60周年，為歡慶一甲子，首度與戶外運動品牌The North Face跨界合作，於去年2月推出「The North Face Red」盥洗包、6月推出「The North Face Black」盥洗包。華航表示，去年底再推出「迷彩」包裝，今年春天則將再推出神秘新色包裝。

中華航空表示，其長程航線豪華商務艙及豪華經濟艙機上盥洗包，與戶外運動品牌The North Face合作，自2019年2月起陸續推出紅、黑、迷彩三色，不僅兼具實用及機能性，航空界盥洗包鮮少有多色系列款，十分吸睛。

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華航全新機上盥洗包容和飛行元素，拉鍊採飄帶鑰匙圈，增加航空品牌識別度。包款設計部分，豪華商務艙突破傳統包款，採戶外裝備袋概念設計，運用防潑水材質，搭配攀岩造型掛鉤；豪華經濟艙則以手袋為發想，使用超輕量Tyvek材質，質地強韌、觸感柔軟，還可防水並重複使用。

▲▼華航盥洗包。（圖／華航提供）

華航表示，盥洗包採用The North Face經典Base Camp Duffel Bag，搭配華航logo飄帶鑰匙圈，並精選韓國蘭芝人氣Laneige保養品，目前可在越洋航線商務艙拿到它，而豪經艙也有專屬款式。

華航表示，盥洗包內容物豐富，包含潔齒套組、眼罩、耳塞等基本備品，並依照艙等精選產品，如韓國熱銷品牌蘭芝LANEIGE保養組合及摩洛哥Moroccanoil香氛髮油，除已推出的紅、黑、迷彩外，今年春天再有新色，極具收藏價值。

另外華航臉書官網目前正在舉辦抽獎活動，只要在9日到12日間，於貼文留言「＃迷彩盥洗包讓旅程更精彩」，就有機會抽商務艙迷彩包，華航將於14日以電腦抽選得獎者，得獎者需於16日前私訊收件資料，逾期則視同棄權。

▲▼華航迷彩款盥洗包。（圖／華航提供）