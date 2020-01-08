美伊情勢緊張！FAA禁民航機飛兩伊、波斯灣上空　華航、長榮改道飛

▲伊朗向美軍發射飛彈攻擊。（圖／翻攝自推特）

記者賴文萱／台北報導

在伊朗空襲美國駐伊拉克基地的消息傳出後，美國聯邦航空總署（FAA）7日發出通知，限制美國非軍事飛機飛越伊拉克、伊朗、波斯灣、阿曼灣上空。華航指出，飛歐洲客機路徑偏北，不會穿越該領空，但貨機改道進出歐洲；長榮則表示，所有往返歐洲航班已避開伊朗領空。此外，新加坡航空（Singapore Airlines）已證實，所有飛越伊朗領空的航班全數改道，但並未給出具體理由。

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▲因應美伊情勢緊張，華航、長榮飛歐航班改道飛行。（圖／記者黃克翔攝）

華航表示，考量美國、伊朗緊張局勢，維護旅客及機組員安全，飛往歐洲客機路徑偏北，皆不會穿越伊朗及伊拉克領空，對於飛航及飛時沒有影響；貨機部份，於中東及印度飛歐航點，因所在地理位置，並查證FAA與歐盟禁止、限制和通知飛航資訊中之飛越安全路徑，改由通過土庫曼或者沙烏地阿拉伯領空進出歐洲，避免穿越兩伊以及波斯灣領空。後續將持續觀察美、伊情勢，並隨時調整飛航路徑。

長榮表示，飛往歐洲之航班均未經過伊拉克上空，並自台北時間1月8日上午06:00開始，所有往返歐洲之航班均已避開伊朗領空，改由其他替代航路飛行，以確保航機安全。

BREAKING: Reports the FAA has banned US flights over large areas of the Middle East.https://t.co/f2grdudBVJ — Conflict News (@Conflicts) January 8, 2020

綜合CNN、路透報導，在中東戰事一觸即發之際，目前美國當局已對非軍事飛機做出限制。根據美國聯邦航空總署的聲明，目前民營行公司的飛行限制區域為伊拉克、伊朗、波斯灣、阿曼灣上空，「FAA將會密切關注中東局勢發展，繼續與我們的國家安全夥伴協調，並與美國、國外的航空公司分享最新資訊。」