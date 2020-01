美伊情勢緊張！FAA禁民航機飛兩伊、波斯灣上空　華航、長榮改道飛

▲伊朗向美軍發射飛彈攻擊。(圖/翻攝自推特)

記者賴文萱/台北報導

在伊朗空襲美國駐伊拉克基地的消息傳出後,美國聯邦航空總署(FAA)7日發出通知,限制美國非軍事飛機飛越伊拉克、伊朗、波斯灣、阿曼灣上空。華航指出,飛歐洲客機路徑偏北,不會穿越該領空,但貨機改道進出歐洲;長榮則表示,所有往返歐洲航班已避開伊朗領空。此外,新加坡航空(Singapore Airlines)已證實,所有飛越伊朗領空的航班全數改道,但並未給出具體理由。

▲因應美伊情勢緊張,華航、長榮飛歐航班改道飛行。(圖/記者黃克翔攝)

華航表示,考量美國、伊朗緊張局勢,維護旅客及機組員安全,飛往歐洲客機路徑偏北,皆不會穿越伊朗及伊拉克領空,對於飛航及飛時沒有影響;貨機部份,於中東及印度飛歐航點,因所在地理位置,並查證FAA與歐盟禁止、限制和通知飛航資訊中之飛越安全路徑,改由通過土庫曼或者沙烏地阿拉伯領空進出歐洲,避免穿越兩伊以及波斯灣領空。後續將持續觀察美、伊情勢,並隨時調整飛航路徑。

長榮表示,飛往歐洲之航班均未經過伊拉克上空,並自台北時間1月8日上午06:00開始,所有往返歐洲之航班均已避開伊朗領空,改由其他替代航路飛行,以確保航機安全。

