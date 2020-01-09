忠犬護主擋車劫慘被撞死！警破例送「阿財」回家　主人痛哭：下輩子別再當狗　

▲忠犬「阿財」捨身護主，員警相當感動，用警車載送遺體返家 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市阿蓮區中山路發生一起交通意外，一名陳姓機車騎士撞到了一隻狗，不過這場車禍卻有一段洋蔥，連員警都忍不住掉下眼淚，原來這隻狗叫阿財，當天是跟著飼主去散步，但是為了提醒飼主不要太靠近路中央，才被陳姓機車騎士撞倒，忠心護主犧牲，員警親自載送「阿財」遺體回家，讓飼主能夠好好安葬。

這起車禍發生在阿蓮區中山路，當時員警抵達現場之後發現，一輛機車橫躺路旁，載運貨物則散落一地，同時有一隻小狗就躺在路上，明顯死亡。陳姓騎士被送往醫院後並無大礙，不過就在員警了解車禍發生原因的時候發現，這隻小狗是為了保護主人而犧牲自己。

▲忠犬「阿財」捨身護主，員警相當感動，用警車載送遺體返家 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

往生的小狗叫阿財，吳姓飼主也在車禍現場，他難過地向警方表示：「阿財」對他來說，是家人也是恩人，因為老伴已經去世，小孩又久久才回家一次，平常跟阿財一起過生活，而車禍發生當天，主要是因為自己失眠，所以想要外出散步，不知道是不是失神，越走越往車道靠近，而小狗阿財護主心切，想要提醒自己別再往外走，所以才被陳姓騎士給撞上。

說著說著，吳姓飼主跪跪輕撫阿財遺體，輕聲說著：「下輩子別再當狗了，要好好投胎做人，感謝你對我的付出。」員警見狀也一陣鼻酸，親自載運忠犬阿財大體返家，讓他能被好好安葬。同樣也是愛狗的員警邱騰逸，對這一幕特有感觸：「每次看到人與忠犬之間的互動，心中總是無限感慨，無論貧窮亦或富裕，忠犬總是不離不棄，如此真摯的情感實在難能可貴」。

▲忠犬「阿財」捨身護主，員警相當感動，用警車載送遺體返家 。（圖／記者吳奕靖翻攝）