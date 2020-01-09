驚悚影片曝！彰化男「小跑步過馬路」遭輾斃…兒目睹全程急揮手　崩潰抱屍坐地

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化溪湖鎮9日上午發生一起曳引車輾斃91歲顏姓老翁的事故！事發當時顏姓老翁正準備過馬路用餐，孰料卻遭大型曳引車輾過，當場腳身分離慘死，這驚悚的一幕全被後方車輛的行車紀錄器給錄下。

▲▼顏男原先與兒子行走路邊，突然小跑步過馬路。（圖／民眾提供，下同）

事件發生於9日上午8時24分，顏姓男子當時與兒子行經員鹿路二段與忠工路口時，碰上曳引車疑似受視線不佳影響輾過，當場臟器外露、右腳斷肢明顯死亡，警消獲報到場處理。

附近目擊店家表示，當時顏男遭撞後，車輛後輪輾過他的身體，只見腳部留在車底，與身體分開，畫面相當恐怖，也令人心酸。顏男兒子則是抱著父親的屍身，坐在斑馬線上悲痛不已。

▲▼顏男兒子目擊全程，著急揮手卻阻止不了憾事發生。（圖／民眾提供，下同）

如今後方車輛的行車紀錄器畫面曝光！只見顏姓男子走在兒子後方，2人一前一後走在路邊，但下一秒顏男疑似為了趕在在交通號誌轉換之前過馬路，單手插口袋小跑步奔向對側，孰料，卻遭曳引車撞上，兒子目擊這一幕著急揮手，但仍無法阻止這起憾事的發生。

▲顏男兒子抱屍坐地崩潰。（圖／記者唐詠絮翻攝）

我沒有遲到，是時間遲到了！

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