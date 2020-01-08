　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

遊民睡覺遭黑衣男縱火　瞬間成「巨大火球」爬行在街頭身亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

遊民睡覺遭黑衣男縱火　瞬間成「巨大火球」爬行在街頭身亡。（圖／翻攝自YouTube／Digital News）

▲黑衣男犯案後，現場立即冒出大火。（圖／翻攝自YouTube／Digital News

記者李振慧／綜合報導

巴西街頭近來發生駭人縱火案，一名遊民在人行道上鋪著紙箱休息時，遭不明人士潑灑易燃液體後縱火，現場瞬間爆出一團巨大火光，嫌犯逃跑後，還可看到慘成火球的受害人在地上緩緩爬行，雖然有路人趕緊上前幫忙，送醫後仍因傷重身亡。

這起事件5日凌晨發生在聖保羅州的穆卡市(Mooca)，監視紀錄器拍到，睡在人行道上的39歲男子達席爾瓦(Carlos Roberto Vieira da Silva)突然遭黑衣男子攻擊，對方在他所睡的紙板上淋上易燃液體後，現場瞬間冒出巨大火光，對方見狀立即逃離了現場。

影像中可看到，慘成火球的達席爾瓦倒在路上後，2名開車的男子路過現場立即跳下車幫忙，還有1名路人也衝上來一起滅火，後來被送到塔圖阿佩市立醫院(Tatuapé Municipal Hospital)接受治療，全身燒傷面積達70%，腿部、後背、臉部診斷為二至三度灼傷，最後不幸逝世。

當地居民接受電視採訪時透露，達席爾瓦過去一年多來一直睡在超市旁的行人道上，許多人會幫忙給予他一些食物，還曾有人提議要讓他離開街頭，但是遭到拒絕，因為他想要靠自己的力量賺錢。警方原本將本案以人身傷害罪調查，但受害人去世後，則以謀殺未遂罪名進行偵辦，目前仍在追查兇嫌下落。

►我該答應女友嗎？

ET快訊
快訊／武漢不明肺炎擴散　南韓出現首例疑似感染患者
準備要打仗了！美國「第82空降師」整裝赴中東部署
王瞳徹底切割艾成！癡纏8年「討回50萬」開庭當天躲到加拿大
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男嬰被放「-7度陽台上」5小時活活凍死　爸媽：想讓他吸新鮮空氣

為了自拍擅闖警戒線！　遊客面前她慘遭斷臂...動物園：不會處罰美洲豹

1歲男童在家床上熟睡　深夜遭冷血槍手「針對性」開槍射殺

獵豹睡到流口水還「牽絲」滴到地上　醒來超呆萌：我做什麼了嗎

抓到外遇直接把老公「500元」賣給小三　霸氣人妻：拿去給小孩買新衣

無情野火包圍...6歲英雄犬冷靜指揮　成功幫主人救出大群綿羊

回應中國是否干預大選　美官員：台灣人有意識到外力干預可能

兩伊情勢緊張！菲、印發布旅遊警報籲僑胞撤離　多國航班繞過波斯灣

等了7年的正義！印度女大生公車上遭性侵殺害　4惡徒2週後絞死

45分鐘殺19人！　安養院殺人魔首次開庭「手塞嘴巴＋全身扭曲」被迫中止

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

當總統超麻煩！無隱私+零娛樂　他搞笑幻想「如果選上」秒崩潰

韓國瑜看漂亮小腿「只是成長的過程」　王淺秋：女生也會偷看帥哥

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

2020總統大選投票「純國旗裝ok」　禁穿候選人飛行夾克！違罰1.5萬

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

回應中國是否干預大選　美官員：台灣人有意識到外力干預可能

兩伊情勢緊張！菲、印發布旅遊警報籲僑胞撤離　多國航班繞過波斯灣

等了7年的正義！印度女大生公車上遭性侵殺害　4惡徒2週後絞死

45分鐘殺19人！　安養院殺人魔首次開庭「手塞嘴巴＋全身扭曲」被迫中止

快訊／南韓爆出首例疑似感染武漢不明肺炎患者

美伊僵持局…普丁滿臉歡喜「拜訪伊朗盟友敘利亞」　時機敏感引關注！

澳洲消防員「累趴草地」照片超鼻酸　掉男兒淚：大火好像沒有盡頭

遊民睡覺遭黑衣男縱火　瞬間成「巨大火球」爬行在街頭身亡

阿拉斯加火山爆發　飛航安全紅色警戒

22歲大眼萌妹Cosplay「禰豆子」神還原！卸妝照曝光...11萬網看傻

雪地中追飛盤「一秒變兔子」　大白汪彈跳姿勢超到位！

遠見／七大意見領袖　解密2020大趨勢

雪碧被爆小三偷生娃…喊冤遭打臉！　正宮怒嗆「蜘蛛精」：硬起來買殺蟲劑

紫色花海圍繞旋轉木馬、純白敲鐘　2座薰衣草森林進入最美花期

遠見／工家美術館　用復古台味演繹工地文化

遠見／吳敏求做對三件事　旺宏重返榮耀

闖民宅躲房內「有人要殺我」　持刀拒捕被警壓制...拉K男起訴

遠見／2020年真的會更好？

加強春節期間火災搶救　台東演練過程逼真

2019第四季消費者信心指數　香港68.7墊底不敵台陸澳

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

國際熱門新聞

伊朗發射數十枚飛彈　襲擊美空軍基地

快訊／烏克蘭客機載176人　伊朗起飛傳遭機管局擊落

快訊／伊朗空襲至少80死200傷

烏克蘭班機「伊朗起飛後墜毀」　伊朗官員：機體故障起火

烏克蘭客機起飛8分「成一坨火球」墜毀　畫面曝光

影片曝光！伊朗深夜發射數十枚飛彈

伊朗戰機升空進伊拉克下狠話「會有更多攻擊」　不排除直攻美國

白宮：川普密切關注伊朗攻擊情形

美國伊朗恩怨「一次看懶人包」國際局勢陷動盪

川普美國8日上午發聲明

澳洲野火死5億動物　再殺1萬頭駱駝

CNN：川普可能發表全國談話

鄉下少女住進豪宅　50天後變化超驚人

他翻出一枚神秘「日本國千元硬幣」

更多熱門

相關新聞

逆子討錢遭拒縱火燒屋　二審判刑

逆子討錢遭拒縱火燒屋　二審判刑

台北市北投區21歲汪姓男子，因向父母親索討28萬元買車遭拒，竟縱火燒屋。表哥打電話關切，還被汪男嗆聲殺掉。汪男被捕後，警察詢問縱火情節時，母親護子心切謊稱「是我放的火」，稱煮水餃不慎失火。高等法院二審8日宣判，依照縱火等罪，判刑1年10月，另外加判2月與拘役40日，可易科罰金。可上訴。

超狂女子監獄1年「上百人懷孕」！

超狂女子監獄1年「上百人懷孕」！

女童被爸拋棄　住垃圾場臨時帳棚

女童被爸拋棄　住垃圾場臨時帳棚

狼父性侵4年　13歲少女產子亡

狼父性侵4年　13歲少女產子亡

10歲童進空地　遭6犬包圍狂咬亡

10歲童進空地　遭6犬包圍狂咬亡

關鍵字：

遊民縱火火球巴西MoocaCarlos Roberto Vieira da Silva

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

詹惟中挺韓國瑜原因曝光：我不用留後路

伊朗發射數十枚飛彈　襲擊美空軍基地

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰

獨／謝和弦護愛莉婭　反擊：這輩子最後悔認識Keanna！

快訊／烏克蘭客機載176人　伊朗起飛傳遭機管局擊落

壞壞太嗨！她「洪水噴發」床單全濕…3男友全看傻

快訊／伊朗空襲至少80死200傷

莉婭揭「和Keanna心結」！心疼謝和弦愛上她被譙

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

挨批說謊造謠　名嘴嘆：沒參選都被黑

烏克蘭班機「伊朗起飛後墜毀」　伊朗官員：機體故障起火

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

反擊了！Keanna自爆檢舉謝和弦每月花十幾萬買大麻

老婆偷吃同事　綠帽夫拖走小王妻「性侵失敗亂刀砍死」

最佳好老公星座TOP3！唐綺陽：第一名不花心追求穩定

更多

最夯影音

更多
蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結
越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面