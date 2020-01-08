遊民睡覺遭黑衣男縱火　瞬間成「巨大火球」爬行在街頭身亡

▲黑衣男犯案後，現場立即冒出大火。（圖／翻攝自YouTube／Digital News）

記者李振慧／綜合報導

巴西街頭近來發生駭人縱火案，一名遊民在人行道上鋪著紙箱休息時，遭不明人士潑灑易燃液體後縱火，現場瞬間爆出一團巨大火光，嫌犯逃跑後，還可看到慘成火球的受害人在地上緩緩爬行，雖然有路人趕緊上前幫忙，送醫後仍因傷重身亡。

這起事件5日凌晨發生在聖保羅州的穆卡市(Mooca)，監視紀錄器拍到，睡在人行道上的39歲男子達席爾瓦(Carlos Roberto Vieira da Silva)突然遭黑衣男子攻擊，對方在他所睡的紙板上淋上易燃液體後，現場瞬間冒出巨大火光，對方見狀立即逃離了現場。

影像中可看到，慘成火球的達席爾瓦倒在路上後，2名開車的男子路過現場立即跳下車幫忙，還有1名路人也衝上來一起滅火，後來被送到塔圖阿佩市立醫院(Tatuapé Municipal Hospital)接受治療，全身燒傷面積達70%，腿部、後背、臉部診斷為二至三度灼傷，最後不幸逝世。

當地居民接受電視採訪時透露，達席爾瓦過去一年多來一直睡在超市旁的行人道上，許多人會幫忙給予他一些食物，還曾有人提議要讓他離開街頭，但是遭到拒絕，因為他想要靠自己的力量賺錢。警方原本將本案以人身傷害罪調查，但受害人去世後，則以謀殺未遂罪名進行偵辦，目前仍在追查兇嫌下落。

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