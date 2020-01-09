住隔壁表哥開門見雙屍！東吳情侶陽台輕生　女大生外公：她最近才幫弟慶生

▲警方獲報拉起封鎖線調查。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台北市松山區發生東吳學生情侶雙屍命案，由於住在男性死者隔壁的表哥聯絡不上表弟，因此前去關心，沒想到一開門竟驚見悲痛畫面。而女性死者的外公認屍時難過說，孫女最近才回家吃飯幫弟弟慶生，未覺察孫女有什麼異狀。

事發於8日晚間9時許，松山警方獲報，民權東路三段一棟大樓6樓男女陳屍屋內陽台，趕到場時發現，21歲林姓女學生仍吊掛著，21歲蘇姓男學生則倒臥地上，皆已經死亡，身體呈僵硬狀態，但並未發現遺書，研判死亡時間超過3小時以上，一旁則留有抗憂鬱症藥物袋。

據了解，報案人是蘇男的表哥，他住在表弟隔壁，因聯絡不上人就前往查看，未料驚見表弟和表弟女友陳屍陽台。警方調查，兩名死者為情侶關係，調閱大樓、電梯監視器發現，蘇男8日先行返家，稍晚林女進屋，研判林發現男友屍身後，哀傷地解下男友，並蓋住其雙眼，接著尋短身亡。

▼民權東路三段發生東吳學生情侶雙屍命案。（圖／記者黃彥傑攝）

經鑑識人員判定，蘇男頸部的勒痕與現場繩圈吻合，為造成窒息死亡的原因，加上有憂鬱病史，初步排除加工自殺的可能性。《三立新聞》報導，白髮人送黑髮人的林女外公到場認屍，他難過指出，孫女這幾天才回家幫弟弟慶生，過程中很開心，完全看不出有任何異狀。

據了解，情侶都是東吳大學在校學生、「愛樂社」的成員，其中蘇男2018年和另外2名社員共組地下樂團，擔任樂團主唱，曾獲邀到台中某大學開演唱會；他也常透過YouTube、Soundcloud等平台，上傳自己創作的電子樂曲。林女也是樂團成員，經常幫蘇男樂團拍照片。

警方調查，兩人都有憂鬱病史，但屋內的抗憂鬱症藥物仍不能確定是誰的，加上並未留下遺書，目前約談校方和家屬，進一步釐清死因。

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