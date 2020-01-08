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台南知名醫美爆摸胸醜聞！她躺恢復室遭3度抓揉　驚嚇開口被冷回：醒了喔　

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▲有網友在臉書社群爆料指控台南知名醫美診所傳性侵，患者在恢復室遭抓奶驚醒，全案目前已由警政與社會局調查偵辦。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲有網友在臉書社群爆料指控台南知名醫美診所傳性侵，女子在恢復室遭抓奶驚醒，全案目前已由警政與社會局調查偵辦。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

記者林悅／台南報導

有網友臉書社群爆料，指其女性友人在台南一家知名醫院診所做臉部醫美手術，但手術後在恢復室時，竟遭人揉奶、抓奶，還摳奶頭！被害人雖驚醒但無力抵抗，被對方摸3次摸到爽，台南市社會局家防中心接獲警政通報後，即刻派社工人員協助被害人，調查相關資料，全案由警方調查偵辦中。　

網友在臉書社群PO出其友人的醫美手術經歷：「上個禮拜我在台南一家超級知名的醫美診所做手術，我的手術要舒眠麻醉，我在手術台上被注射麻藥過沒幾秒眼前就黑了，醒來時人已經在恢復室，重點來了，我怎麼醒來的？因為我被抓奶！有人揉+抓我的奶！接著，第二次！有人又揉又抓我的胸部點二次！可是在麻醉的甦醒過程根本無力反抗！我就躺在那被對方摸到他爽」。

▲有網友在臉書社群爆料指控台南知名醫美診所傳性侵，患者在恢復室遭抓奶驚醒，全案目前已由警政與社會局調查偵辦。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

網友：「直到第三次，那個人不但揉+抓我的奶，還摳我奶頭！那時我用盡全身力氣，說出：我醒來了喔！希望對方住手。他的確是停了沒錯，他說，妳醒了喔？妳要不要看妳的手術結果？他還拿鏡子給我！當時我只覺得因為麻藥的關係我很想吐，我一下床就立刻去廁所吐，加上大腿抽脂的地方痠痛到一個不行，身體的不適已經讓我當下無法思考怎麼捍衛自己的權利，希望未來要接受手術需要舒眠麻醉的所有人注意自己的安全，建議不要自己一個人去手術，在恢復室也要有可信任的人陪同，我就是太樂觀，也太相信醫美顧問那張浮誇不實的嘴，讓我以為舒眠麻醉就是睡一覺起來就變美，殊不知在恢復室那段時間等於是地獄，甦醒後的噁心嘔吐疼痛才是折磨的真正開始，被揉奶的陰影會留在我心裡一輩子。

▲有網友在臉書社群爆料指控台南知名醫美診所傳性侵，患者在恢復室遭抓奶驚醒，全案目前已由警政與社會局調查偵辦。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

其他網友紛紛撻伐這種行為：「好噁心，變態，可以告他了」、「這麼形容很像…，.但我在台南的做過、覺得還不錯耶。」、「修函欸，好侵犯，這家名字不出來下一個奶還被揉」、「真的很危險欸，因為在全麻的狀態下他想對病患做什麼都可以…...太可怕了…」、「「噁心死了 不知道已經揉過多少女生一定要公布」、「如果真有其事不用怕公布，對方是要告什麼？正好告完讓檢察官來調查。不要因此姑息了壞人」、「恢復室裡面或外面會不會有監視器，如果有可以去看看那個時間點上有誰進去或是在裡面！」、「舒眠麻醉根本不會有這樣的情形發生，你朋友被騙了，她應該是被做全身麻醉；因為舒眠麻醉就像是喝醉酒宿醉一樣，是深層的睡眠，她這樣不知情的狀況下被麻醉是很危險的」。

台南市社會局指出，本案警政單位已啟動偵辦中，社會局家防中心接獲通報後，即刻派社工人員協助被害人，並調查相關資料。社工人員協助被害人製做筆錄並提供法律諮詢服務，後續將持續關懷被害人，並視其需要提供心理諮商或提供其他社福資源。

裘佩恩律師指出，類似案件是否成案最重要的是「舉證」，如何證明如被害人所言屬實，案子才會構成，如果被害人能舉證所言屬實，那行為人即涉犯法第225條第二項規定:「對於男女利用其精神、身體障礙、心智缺陷或其他相類之情形，不能或不知抗拒而為猥褻之行為者，處六月以上五年以下有期徒刑。」而診所應與涉案醫師負民事連帶賠償責任。（更新於16時14分，補充律師說法）

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