小S二女兒Lily＆許老三合體拍攝服裝大片！專業眼神不輸大姐姐

小S徐熙娣三位女兒各有特色，老大Elly近期拍攝服裝大片展現出高級厭世臉，而今天再度釋出小S二女兒Lily與許老三為范范的自創品牌Genquo所拍攝冬季形象，浪漫的氛圍，讓Lily展現出甜美溫柔的氣質，連平常鬼靈精的許老三也表現不俗，微微地搞怪表情顯得可愛！

GENQUO以舒適實穿為服裝理念，提升服裝帶給衣著者的美好生活感受，聖誕特別企劃取名為Blue Christmas，與近期公布的pantone2020年度代表色經典藍呼應，而許韶恩Lily與許老三許曦恩也在彷彿星空般的深藍背景前，穿著溫暖的針織衫、戴著毛帽，演繹出冬季特有的時尚氛圍。

藍色，說是藍色，其實是濃郁且蘊含情感的孔雀藍把Lily的溫柔堅毅表露無遺，有溫度的訴說著專屬於許韶恩Lily的故事，如同她名字的寓意「美好恩典」，也是GENQUO這次想傳達的，每一個人都是最獨特的恩典。Alice可愛率直，搭配仿貂毛時髦夾克外套、時髦高領合身針織上衣，合身高領設計，高質感、舒適、親膚，簡單卻綻放她特有的魅力。

幕後花絮影片中，范瑋琪也親自參與拍攝的製作，影片中也特別問到Lily與許老三，聖誕節前夕最想感謝的人是誰，兩姊妹異口同聲地說著：「媽媽！」而又問到覺得誰最美，兩姊妹都搶著舉手說是自己，可愛的互動令人會心一笑。

在特寫的照片中可看出兩姊妹的不同氣質，Lily精緻的臉蛋與小巧的鼻子，搭配一頭長髮，展現出了少女的甜美，優秀的大長腿更在幕後花絮影片中，表演了一段側翻。

搞怪出名的許老三，隨手一撐就是微微厭世的氛圍，穿著小小露肩的大尺寸針織連身衣時，看著鏡頭的樣子，彷彿看見小S徐熙娣拍攝時尚大片的專業眼神。小S的三位女兒繼承了媽媽的好基因，期待未來能看到三姐妹一起合體，拍攝雜誌或時尚形象都讓人期待！

※BY SANDY HSU

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