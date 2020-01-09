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小S二女兒Lily＆許老三合體拍攝服裝大片！專業眼神不輸大姐姐

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小S徐熙娣三位女兒各有特色，老大Elly近期拍攝服裝大片展現出高級厭世臉，而今天再度釋出小S二女兒Lily與許老三為范范的自創品牌Genquo所拍攝冬季形象，浪漫的氛圍，讓Lily展現出甜美溫柔的氣質，連平常鬼靈精的許老三也表現不俗，微微地搞怪表情顯得可愛！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

GENQUO以舒適實穿為服裝理念，提升服裝帶給衣著者的美好生活感受，聖誕特別企劃取名為Blue Christmas，與近期公布的pantone2020年度代表色經典藍呼應，而許韶恩Lily與許老三許曦恩也在彷彿星空般的深藍背景前，穿著溫暖的針織衫、戴著毛帽，演繹出冬季特有的時尚氛圍。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

藍色，說是藍色，其實是濃郁且蘊含情感的孔雀藍把Lily的溫柔堅毅表露無遺，有溫度的訴說著專屬於許韶恩Lily的故事，如同她名字的寓意「美好恩典」，也是GENQUO這次想傳達的，每一個人都是最獨特的恩典。Alice可愛率直，搭配仿貂毛時髦夾克外套、時髦高領合身針織上衣，合身高領設計，高質感、舒適、親膚，簡單卻綻放她特有的魅力。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

幕後花絮影片中，范瑋琪也親自參與拍攝的製作，影片中也特別問到Lily與許老三，聖誕節前夕最想感謝的人是誰，兩姊妹異口同聲地說著：「媽媽！」而又問到覺得誰最美，兩姊妹都搶著舉手說是自己，可愛的互動令人會心一笑。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

在特寫的照片中可看出兩姊妹的不同氣質，Lily精緻的臉蛋與小巧的鼻子，搭配一頭長髮，展現出了少女的甜美，優秀的大長腿更在幕後花絮影片中，表演了一段側翻。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

搞怪出名的許老三，隨手一撐就是微微厭世的氛圍，穿著小小露肩的大尺寸針織連身衣時，看著鏡頭的樣子，彷彿看見小S徐熙娣拍攝時尚大片的專業眼神。小S的三位女兒繼承了媽媽的好基因，期待未來能看到三姐妹一起合體，拍攝雜誌或時尚形象都讓人期待！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※BY SANDY HSU
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

小S女兒Elly許曦文再度拍攝時尚大片，高級厭世臉穿上華麗黑白服裝好有氣勢！

拍照從不套濾鏡？小S：「我最討厭吃水果！你問我膚質為何還那麼好，是因為堅持這些習慣。」

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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