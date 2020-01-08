特搜精品新香　ELIE SAAB超美午夜藍、迪奧香氛世家快閃超好買

ELIE SAAB皇家之名淡香精

30ml/$2,300，50ml/$3,100，90ml/$4,200

以尊貴女王特質為靈感，前味由柑橘、白橙花組成燦爛協奏，象徵著皇室女性般迷人姿態。中味運用土耳其玫瑰、保加利亞玫瑰和橙花交錯纏綿，宣示著勇敢的自信魅力。最後以優雅的檀香精華和廣藿香精華帶出一縷優雅香氣，相互襯托出女人性感、柔美的不同面向。

透明瓶身搭配本季熱夯的午夜藍色調，金色LOGO與背面ELIE SAAB字母縮寫的皇家藍圖騰，完美詮釋擁有如高級訂製服的華麗質感 ！即日起只要在櫃上消費滿12,000 (需含ELIE SAAB皇家之名淡香精50ml)即贈午夜藍絲絨香水盒，數量有限送完為止。

迪奧香氛世家精巧奢華香氛組

7.5ml 八組入/ NT$5,800 （迪奧香氛世家快閃店限定販售）

繼新加坡、上海、日本、韓國後，《迪奧香氛世家快閃店》終於進駐台北新光三快閃越信義新天地A11館，除了販售高訂香水，快閃店中也有這款超適合入門者入手的精巧香氛組，裡面包含8款高訂人氣香味：伊斯帕罕玫瑰香氛、漫步曠野香氛、喀什米爾香氛、蒙田大道香氛、晨露玫瑰香氛、鑲銀木香氛、 夜之琥珀香氛、粉紅櫻花香氛。

香奈兒CHANCE香氛筆 4x1.2G $2,900

2020年1月3日起 於香奈兒全櫃點上市

四種不同版本的 CHANCE 香水，一次盡收於別出心裁的旅行隨身設計：香奈兒CHANCE 香氛筆。隨心選擇自己喜歡的香氛，將伸縮筆頭直接輕塗於肌膚，全天候散發芬芳餘韻。CHANCE 注入滿滿正能量，CHANCE 綠色氣息飄逸清新活力，CHANCE 粉紅甜蜜散發溫柔魅力，而 CHANCE 橙光輕舞則流露盎然生機。

<加映>香奈兒CHANCE粉紅甜蜜髮香修護油 35ML $2,100

香奈兒 CHANCE 粉紅甜蜜溫柔細緻的花果香，本次化身為護髮油，以嶄新獨特方式呵護秀髮。配方富含荷荷芭油，修護髮絲，柔亮輕盈。沾取適量香奈兒 CHANCE 粉紅甜蜜護髮油順著髮絲塗抹至髮尾，打造柔順、細緻的秀髮，散發宜人香氣。

Jo Malone London 香根草與黃金梵尼蘭芳醇古龍水

50ML／NT$4,600，100ML／NT$6,620（2020.01.01 上市）

來自馬達加斯加獨有的兩種珍貴成分:波本香根草獨特的煙燻木質香氣，搭配梵尼蘭的金黃香草氣息，宛如慵懶午後的焦糖奶茶混合著薰衣草香，令人難以忘懷。

初調：小荳蔻、葡萄柚茶 / 中調：波本香根草、薰衣草 / 基調：黃金梵尼蘭、琥珀木

<建議揉香搭配>

1. 英國梨與小蒼蘭：壟罩於美味煙燻巧克力香氣般的黃金梵尼蘭，交織清脆多汁的英國梨性感香氣，猶如午後放鬆時光，盡現慵懶閑適，優雅風情。

2. 絲絨玫瑰與烏木：木質調與花香調的完美結合，來自烏木的煙燻香氣，宛如罩上神秘面紗般，層疊豐潤優雅的香根草，帶出馥郁玫瑰花香，性感魅惑，令人難以忘懷。

台灣首間《迪奧香氛世家》

繼新加坡、上海、日本、韓國後，《迪奧香氛世家快閃店》終於進駐台北新光三快閃越信義新天地A11館，雖是快閃店形式，但香氛系列卻相當完整，22款系列香氛、香氛蠟燭、香氛潤膚乳霜、香氛潔膚系列、Mitzah絲巾等商品，並結合客製化的包裝藝術。

地點：台北新光三越信義新天地A11館１樓

時間：2019年12月19日至2020年2月29日

迪奧香氛世家 Maison Christian Dior亞洲最暢銷的三大香氛：燦爛粉綠的《LUCKY幸運時刻》，凸顯摩登又若隱若現的鈴蘭香氣，是亞洲華人市場銷售第一；《LA COLLE NOIRE柯勒諾瓦》以千葉玫瑰的馥郁香氣，歌頌迪奧先生最鍾愛的柯勒諾瓦莊園，成為必收經典之作；柔和粉嫩的《SAKURA粉紅櫻花》，以玫瑰香調演繹櫻花的剛柔並濟之美，向櫻花致敬，是日本最暢銷的柔美香氣。

迪奧香氛世家系列

迪奧香氛世家系列-香氛(共22款)40ml / NT$3,250; 125ml / NT$7,250

迪奧香氛世家系列-香氛蠟燭(共10款)250g / NT$2,700

迪奧香氛世家系列-香氛皂(共6款)100g / NT$1,280

迪奧香氛世家系列-洗手乳(共8款)350ml / NT$1,800

迪奧香氛世家系列-潤膚乳霜(共6款)150ml / NT$3,250

迪奧香氛世家系列-香氛絲巾(共30款)6cm X100cm NT$8,000

迪奧香氛世家精巧奢華香氛組7.5ml八組入/ NT$5,800

TOM FORD 私人調香系列托斯卡尼皮革深邃版

創作靈感源自於TOM FORD鍾愛上等皮革及他們魅惑的質感，這款「TOM FORD 私人調香系列托斯卡尼皮革深邃版」更加強調皮革的原始風貌，正如義大利的皮革工藝般，每一個角度都零破綻，完美呈現皮革的魅力和高端的品質。托斯卡尼皮革深邃版是一款無可挑剔的皮革香氛，是皮革調香氛中的皮革之王，與托斯卡尼皮革香氛版最顯著的差異是加入了印蒿和桂花，柔和了皮革原有的粗糙感，為皮革香氣增添馥郁的嗅覺體驗，賦予更多時尚面向。在氣味詮釋的意境上，由囂張濃烈的皮革煙燻味漸漸帶出花香的甜美而形成了鮮明的對比，隨著時間平靜後的氣息，更多了份性感風情，像是輕輕的一吻，與愛人微妙的邂逅般誘人，充滿刺激、熱血、甜蜜而令人上癮。50ML／NT$ 11,200; 100ML／NT$ 16,000; 250ML／NT$ 26,000 (2019/12/20限量上市)

主要香調：印蒿、桂花精萃、番紅花、皮革、雪松木紙莎草

TOM FORD高級訂製香氛蠟燭

TOM FORD推出 9款高級訂製蠟燭，每一款味道都出自品牌經典香氛，傾訴著不同的香氛故事。同樣擅長建築的他，將TOM FORD經典店裝元素含蓋於每個訂製香氛蠟燭，當你一踏進TOM FORD的世界，首先映入眼簾的就是沉著而優雅的深棕色，也正是此次蠟燭的靈感來源，令人無法不靜下心情地去細細感受。每一款TOM FORD的訂製蠟燭，都是使用最奢華的成分打造，即便在不點燃的狀況下依然散發獨有的香氣，蔓延至整個空間裡，低調而厚實的外表結合私人調香的魅力，讓視覺和嗅覺達到最完美的平衡。 TOM FORD 9款高級訂製蠟燭：OUD WOOD 神祕東方 ／WHITE SUEDE 白麝香／TABACCO VANILLE 午夜香草／ARABIAN WOOD神秘之木／CAFÉ ROSE咖啡玫瑰 ／JASMINE ROUGE茉莉紅／MANDARINO DI AMALFI地中海系列阿瑪菲海岸／TUSCAN LEATHER托斯卡尼皮革／FUCKING FABULOUS (2019/12/20限量上市)

Cochine聖誕節限定版蠟燭-暖心橙香

Cochine創始人Kate Crofton-Atkins在西貢香料市場徘徊所得到靈感，因而著手打造一款能夠融合亞洲豐富而溫暖的氣味與他對於溫馨舒適的聖誕夜晚回憶融為一體，共同營造出層次感十足的濃郁香氣，真正令人回味和完美。迷人的冬天晚上的氣味。Cochine聖誕節限定版蠟燭-暖心橙香 230g/NT$2180

前調：苦橙、八角茴香／中調：丁香、肉荳蔻、肉桂葉／後調：香草、煙燻桂香

L:A BRUKET居家香氛系列

源於瑞典西部海岸的 L:a Bruket，從北歐品味美學與生活風格孕育出溫柔保養之道。靈感源於瑞典當地的自然環境風土，L:a Bruket 向大自然學習，揀選天然與有機原料組成純淨配方，堅持只給肌膚最好的必要養分，提出「源於自然,溫柔保養」品牌理念。藉由與大自然共鳴共生的溫柔保養哲學，發展出臉部保養、身體護理、個人與居家香氛。完整的商品系列於 10/10 HOPE 全台門市與 10/10 HOPE 官網正式上市。

香氛蠟燭 50g/NT$900 ; 260g/NT$2,300 (4 款氣味,各 2 種尺寸)

琥珀色玻璃瓶身由人工吹製而成，採用有機棉燭心與手工填充有機大豆蠟。共有四種氣味：葡萄柚、香菜、黑橡木、菸草，260g 附木製燭蓋。50g 瓶裝設計，適合旅行攜帶使用。

室內擴香 200ml/NT$2,600 (4 款氣味)

讓自己沉浸於北歐的大自然氣息。擴香溶液來自天然植物萃取，附有蘆葦藤枝，香氣可維持約 5 個月。共有四款氣味：葡萄柚、香菜、菸草、扁柏

香氛片 NT$700 (3 款氣味)

讓喜愛的北歐氣息流動於講究氣味的小型場所，適合放置於衣櫃、洗手間、汽車等空間，有效減少異味，香氣可維持約 3 個月。共有三款氣味：扁柏、黑橡木、菸草

VOGUE FNO限量聯名香水

adopt’愛朵香水攜手Vogue Taiwan以FNO時尚浪漫為靈感，瓶身的花卉彩繪象徵著穿梭在時尚聚會中充滿自信姿態的女性，流露出女人的細緻柔美，搭配奢華的金色瓶蓋與燙金標籤，透露出奢華浪漫的時尚印記。前調以香甜馥郁的果香拉開序幕，細膩地舞出玫瑰與茉莉的清新淡雅，舉手投足間都令人如此的怦然心跳。麝香與檀香以圓潤而持久的尾韻，讓精湛的演出劃下完美的句點。VOGUE FNO限量聯名香水30ml/NT$990 (慶祝FNO新香上市，任購淡香精30ML兩瓶送聖誕限量皮套乙只)

前調：檸檬精油、桃子、蘋果／中調：茉莉、玫瑰精油、雪松／後調：白麝香、檀香

※BY YOYO SU, JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）



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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

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