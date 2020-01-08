喬治王子親手製作慈善布丁！英王室四代同堂合照超溫馨

英國白金漢宮最近因為聖誕節，活動滿檔，這次是王室四代同堂製作耶誕節布丁。只見照片中，喬治王子攪拌著食材，父親威廉王子、爺爺威爾斯親王以及曾祖母英國女王伊麗莎白二世在旁微笑看著，充滿溫馨的聖誕節氣氛。

▲（圖／The Royal Family Facebook，以下皆同）



每年耶誕節，英國女王都會自掏腰包購買耶誕布丁送給員工，每份耶誕布丁會附上來自女王和菲立普親王的問候卡片。這是女王延續自祖父喬治五世和父親喬治六世的傳統。而這次製作的則是為了由英國的慈善團體The Royal British Legion發起的「Together at Christmas」活動。該組織旨在提供軍人與退役士兵完善的社會、心理、與財務輔助。為了慶祝組織99年紀念日，總共99個布丁將被分發給英國各地舉辦的軍人團聚慈善晚會，供與會者索取。

根據英國BBC報導，其實這張王室照片還有一些小玄機。照片裡的耶誕樹上頭吊掛的裝飾完全符合女王身分和喜好，包括小王冠、小王座，還有女王喜歡的柯基犬。另外，四代同堂的畫面也代表著王室世代傳承的意味。

※BY TRAVIS HUNG

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