永靖封街千人齊聚「謝平安搓湯圓」　頂新董座魏應交祈願來年平安

▲永靖謝平安封街千人搓湯圓活動，頂新集團董事長魏應交（左）出席盛會。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

永靖鄉睽違20年的「謝平安搓湯圓」活動，終於在頂新和德文教基金會的促成下，選在冬至前一天盛大登場，21日上午整條永靖街封街，將鄉內的24村聚集在信仰中心永安宮前，席開百桌超過千人聚集搓湯圓吃平安餐，體驗傳承謝天文化與濃厚的永靖在地人情味。

▲永靖謝平安封街，永安宮內齊聚鄉內22間宮廟主神。（圖／記者唐詠絮攝）

這次「永靖。謝平安」千人搓湯圓活動，由縣府及縣議會特別指導，永靖公所、永靖共好協會、永安宮協力主辦，頂新和德文教基金會、增光文化基金會、成美文化園一同響應，眾人齊心共襄盛舉。

▲頂新和德文教基金會，成美文化園總顧問陳慶浩致詞。（圖／記者唐詠絮攝）

活動沿襲「謝平安」的傳統祭典習俗，有別於傳統的家家戶戶請客餐宴，活動為冬至前一天，特別結合永靖千人搓湯圓活動，民眾除了現場體驗手作搓湯圓的過程，共桌同吃團圓餐，還能看到由不同社區精心烹煮呈現的四種特色湯圓料理，包括茼蒿湯圓、薑汁湯圓、芹菜蒜苗三層肉湯圓以及土豆湯圓。最為特別的，活動當天將會迎駕鄉內22間宮廟主神到永安宮作客，這也是永靖鄉各宮廟主神首次共聚，共同為鄉里祈福。

▲永興國小舞龍舞獅。（圖／記者唐詠絮攝）

▲總鋪師煮湯圓。（圖／記者唐詠絮攝）

頂新集團董事長魏應交也與所有參與的鄉親一起搓著湯圓，並表示，「今天很高興回到永靖能與鄉親一起搓湯圓，為台灣參與祈福，非常的高興」。

▲大合照。（圖／記者唐詠絮攝）

今天彰化的天氣非常的晴朗，許多永靖在地鄉民及外地遊客也都帶著家眷一起來參加搓湯圓活動，1名85歲的阿嬤笑得合不攏嘴說「有生之年還能看到這樣盛大的慶典」、還有帶著2個小孩一起前來的家長，高興的說「這就是文化的傳承」，也希望年年都能舉辦，讓謝平安的祭典，能深植在下一代的心中。

▲家長帶著小孩一起來參加。（圖／記者唐詠絮攝）

而陳慶浩一上台就說，「謝平安」在永靖鄉，以往是答謝一年來諸神庇佑的重要祭典，選在冬至前舉辦謝平安搓湯圓的活動，有感恩上天賜福平安的重大意義，「神明保佑咱鄉里 答謝平安真歡喜」「感謝天感謝地感謝阿娘介老爸」，所以今天更要感謝在地鄉親的大力促成，也是秉持基金會的教育文化傳承理念，因此也要將謝平安稱為「感恩節」。

▲永靖街封街滿滿都是人相當熱鬧。（圖／記者唐詠絮攝）

據了解，今天主辦單位準備的湯圓有上千斤，在活動中給民眾搓完的湯圓都是給鄉親帶回家煮食吃平安，另外準備300斤湯圓、炒米粉及超大貢丸湯等美食，要給大家食用，現場更匯聚了超過20個永靖特色市集攤位，展現永靖在地風情與農產盛地的特點，包括了由永靖農民研發而成，以檳榔葉製成的「荖葉茶葉蛋」、「荖葉香皂」，傳承60年的古早味手工製米粿、飄香40年的永靖菜包老店、以及在地農產芭樂苗等等，這些不可錯過的小吃、農產，都將在活動中讓民眾盡情品嚐。

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