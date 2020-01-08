婚宴續攤硬上喝茫女性友人！　LINE對話露餡　賠30萬和解遭判3年

▲酒吧示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名黃姓男子載著酒醉女性友人回家休息時，趁著她意識不清趁機性侵，犯案後還否認犯行，不過卻因LINE對話「你說的對……從頭到尾你也沒有答應」讓案情露餡，高雄高分院審理後，依《妨害性自主》罪判黃姓男子3年有期徒刑，全案還可再上訴。

黃姓男子與被害人是多年好友，兩人在2017年12月17晚間，由黃男駕車載她共同參加友人婚宴，結束後兩人又接續到2間酒吧續攤飲酒，隔天凌晨，由黃姓男子載回住處，並且攙扶酒醉的她回房間，但沒想到黃姓男子趁著被害人酒醉意識不清的情況下性侵，隔天醒來後才驚覺有異，憤而報警。

檢察官核對黃男和被害人的供詞，判斷被害人當晚應是喝很多，而且這名遭到性侵的女子說：「我已經喝醉了，我怎麼被帶離開，怎麼回到我家，我都不知道」，加上姊姊出面作證：「他們回來有撞到大門很大聲，我有嚇一跳，然後聽到黃男制止我妹妹吵鬧，接著我聽到我妹妹沒有穿室內拖鞋，腳步非常大聲，黃男就有一直安撫她，叫她不要吵、噓……就聽到他們吵吵鬧鬧到房間。」

被害人表示：「我那天迷迷糊糊中有一個隱約的影像，我知道黃男在我的上方，我知道他好像在對我做性侵的動作，我只覺得不舒服，應該是他搖晃我，導致我後來有一點點醒，後來又昏睡過去，但在我昏睡過去之前很不舒服，所以我想要把屁股扭開。」

黃男則辯稱：「當下我也有問她我可以做嗎？且問了2次，第1次她沒有回答，第二次她說好」，否認趁機犯行。

▲高雄高分院。（圖／翻攝Google街景）

法官審理後發現，黃男曾在2017年12月22日以通訊軟體「LINE」傳送：「說在（再）多對不起也彌補不了對你的傷害，你說的對……從頭到尾你也沒有答應，對你做這樣子的傷害」，認為黃男說詞前後不一，判黃姓男子3年6個月有期徒刑。

黃姓男子不符判決再上訴，高雄高分院審理後，黃男改口坦承犯行，並賠償30萬元與被害人達成和解，法官審酌後決定量刑，依《妨害性自主》罪改判為有期徒刑3年。



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