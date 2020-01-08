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衝旅館抓到「加班老婆正偷吃同事」　綠帽夫拖走小王妻性侵失敗亂刀砍死

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▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／取自pakutaso）

▲馮妻坦承，當天她和同事喝了較多的酒，還發生性關係。（示意圖／取自pakutaso免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

「終於知道什麼叫撕心裂肺的感覺了…」大陸廣東省廣州市一名馮姓男子發現老婆和一名王姓男子通姦，想報復對方，劫持王妻想性侵不成竟亂刀砍死，開車載屍體想輕生，寫下遺書「寧娶從良妓，不取出牆妻，從此沒有我，來世絕不遇」，結果在車上睡著被逮。廣州市中級人民法院依故意殺人罪、性侵罪等3罪判馮死刑。

《信息時報》報導，1986年出生的馮男是廣州本地人，小學畢業。馮男的程姓妻子稱，馮在外面賭博欠了很多高利貸，曾跑路到北京去了。而她曾和王姓同事一起工作，接觸越來越多；王也常向她傾訴自己婚姻生活的不愉快，就這樣兩人發生婚外情。

馮男也察覺到了不正常，他說，「2018年期間，我曾幾次發現我老婆背著我在外面做些不尋常的事，例如沒有加班就騙我加班，有時又喝了酒晚歸」，懷疑妻子與王男搞不正當的男女關係。

「2018年10月19日，王某在XX賓館訂了房間，買了酒和蛋糕給我慶祝生日。」馮妻稱，當天兩人喝了較多的酒，還發生性關係。

▼馮妻和同事發生婚外情。（示意圖／取自pixabay免費圖庫）

▲▼交往,告白,情侶,結婚,曖昧,劈腿,出軌,小三,外遇。（圖／pixabay）

馮男表示，「我打電話給老婆，她告訴我在加班，但是我聽到電話那邊很安靜，不像是在加班的樣子，所以就懷疑她跟王某在一起。」他找到某賓館，在門口看到了妻子的摩托車，之後和兩人撞個正著，雙方起了衝突。

2018年10月19日，馮男發現妻子出軌後，隨後勒索王男人民幣（下同）30萬元（約新台幣130萬元）賠償，遭拒後又打電話和發訊息，以死要脅最少要5萬元。同年10月27日，王透過村治保會報警。

派出所民警到場，要求王男聯繫馮男協商解決，但見王打電話協商未果，派人到馮的家中尋找，但馮不在家。經詢問，王向民警表示暫不需要備案。

10月下旬，馮男前往王男住處索賠時，中途遇到一名梁姓同學。梁得知兩人的矛盾後答應居中協調，並提出賠償3萬8000元的方案，經馮同意後，即約王出來協商，但雙方不歡而散。

▼馮妻坦承和同事發生關係。（示意圖／取自pixabay免費圖庫）

▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

隨後，梁男私自以幫助協調索賠為由，先後兩次詐騙王男共8000元。馮男因索賠久而無果，且覺得自己遭到了王、梁的愚弄，遂起意報復殺死王或其家人，然後放火同歸於盡。

「被騙的感覺真不好受！就這樣吧」、「唯有假裝不知道」、「終於知道什麼叫撕心裂肺的感覺了」、「聽好了，越了我底線者！必誅！」之後的日子裡，馮某在朋友圈發布許多表達傷心、厭世及報復情緒的文字，事發前寫下了遺書，「寧娶從良妓，不取出牆妻，從此沒有我，來世絕不遇。」

2019年2月26日晚間9時許，馮男喝酒壯膽後，開車並攜帶事先準備好的尖刀、汽油桶等作案工具，去到王男位於南沙區東湧鎮的家門口附近守候；當看到王的李姓妻子騎車回家，即衝上去拳擊她的的頭面部，又用尖刀向她的頸、胸、背等部位捅刺數刀，將人拖入車內後座並駕車離開。

當車行至路口附近時，馮男停車打電話向王男稱，已打暈了其妻子。王則表示，已透過梁男向馮支付過8000元，但聽到馮表示沒收到且不知情後，隨即中斷通話並打電話報警。

▼馮男發現自己被戴綠帽，竟殘忍殺害小王的妻子。（示意圖／取自pixabay免費圖庫）

▲▼生氣,氣憤,悲傷,難過,戴綠帽。（圖／示意圖／pixabay）

馮男被掛斷電話後更加氣憤，即想透過性侵王妻來報復，他從駕駛座爬到後座，脫光她的衣褲準備霸王硬上弓，但最終未能得逞。馮見王妻痛苦喘氣，又持尖刀往她身上捅刺多刀，導致對方當場死亡。

隨後，馮男開車去到南沙區聯興花木場旁一機耕路停好，想點火自焚，後因發困而在車上睡著。隔天凌晨2時許，民警經偵查發現馮的車，即上前圍捕。

馮男醒來急忙準備點火引爆，卻因沒找到打火機而未遂，他又急忙開車逃跑，被當場攔截抓獲。民警並在車內後座找到王妻屍體。

近日，廣州中院一審認定，被告犯故意殺人罪、性侵罪、敲詐勒索罪，能如實供述自己的三項罪行，依法可以從輕處罰；但其故意殺害無辜的被害人，且手段極其殘忍，後果極其嚴重，對社會危害性極大，其能如實供述自己罪行，及透過家屬對被害人家屬賠償，也不足以抵銷其殺人的嚴重罪責。法院認為，依法應當判處死刑立即執行，於是數罪併罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。

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